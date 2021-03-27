惡老闆欠薪快半年！他竟收到「9萬枚沾油硬幣」　每晚慘加班洗錢

記者張寧倢／編譯

美國喬治亞州一名男子2020年11 月離職之後，公司一直積欠他大筆工資，數次催討之下，直到3月初還剩915美元（約新台幣2萬6200元）尚未支付，沒想到，男子日前竟然收到堆疊成丘的1分美元硬幣，而且上面全都是油漬，前雇主甚至留下寫有不雅字眼的紙條，讓男子相當傻眼。

▲惡劣的雇主以超過9萬個硬幣支付積欠工資。（圖／翻攝自YouTube／Guardian News）

根據《美聯社》報導，佛拉頓（Andreas Flaten）表示，他在汽車製造廠「OK Walker Autoworks」工作一年，且認識老闆已有8年時間，但持續的員工流動與惡劣的工作環境造成損失，他便在2020年11月以書面方式提出離職，在離開前一天，他將洗好的制服放在盒子裡，還放了另一封信解釋自己辭職原因，但老闆仍然相當憤怒，「他呆住了，盯著我看了大概有1分鐘，隨後走出門外，消失了1個小時左右。」

報導指出，辭職之後公司積欠薪資，而前雇主承諾將在1月付清最後一筆金額，但過了2個月佛拉頓從未收到該款項，甚至反遭控告損害賠償金，無奈的佛拉頓聯絡喬治亞州勞工部，直到3月中旬的某天，佛拉頓竟然在車庫前發現9萬1515枚沾滿油漬的1分美元硬幣，還附上紙條寫著「Fxxk you」的污辱字眼，「說實話，我本來以為他不會付錢了，但這樣做更幼稚。」

▲佛拉頓認為這對他來說相當不公平。（圖／翻攝自YouTube／FOX 5 Atlanta）

佛拉頓表示，他將這些硬幣放到車庫的手推車上，但重達504磅（約229公斤）的硬幣已經讓手推車的輪胎洩氣歪斜，現在他每晚都得去清洗硬幣上的油汙，即使用醋加上洗碗精，也要花數小時才能將數百個硬幣清洗乾淨，「為了獲得工資我還得額外花掉這麼多時間，這絕對不公平。」

車房老闆沃克（Miles Walker）向記者表示，自己不確定是否有把硬幣丟到佛拉頓家中，「我真的不記得了，但那又不重要，他確實有拿到薪水，這才是重點。」佛拉頓的女友表示，希望他的故事能讓人們明白「員工遭遇了何種對待」，而兩人現在已經不再生氣了，反而熱衷於尋找寶藏，「我們目前找到了一個1937年的舊硬幣。」