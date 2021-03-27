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基格辛：美中無休止競爭可能帶來災難性衝突

▲▼拜登,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）警告，美中「無休止的」競爭可能帶來對全世界都不利的「災難性」衝突。 在英國皇家國際事務研究所（Chatham House）25日舉行的網絡研討會上，基辛格與英國前外交大臣漢特（Jeremy Hunt）對話時表示，世界上最大的兩個經濟體之間「無休止的」競爭，有可能導致不可預見的升級和隨後的衝突，人工智能和未來武器使這種情況變得更加危險。

港媒《中評社》引述報導指出，即將迎来98歲的基辛格在50年前擔任美國國家安全顧問和後來擔任國務卿期間，為打開美中關係堅冰發揮了關鍵作用，他也是冷戰時期最有影響力的人物之一。 如今面對美中可能邁向「新冷戰」，作爲過來人的基辛格屢次發出警告。

報導稱，美國和中國現在越來越傾向於對抗，他們正在以對抗的方式進行外交。 基辛格去年11月在拜登當選不久，接受彭博新聞社總編採訪時發出這樣的警告。 他說，「除非有某種合作行動的基礎，否則世界將滑入一場類似第一次世界大戰的災難。 」

▲▼美國政壇元老、美國前國務卿基辛格 。（圖／路透社）

▲美國政壇元老、美國前國務卿基辛格 。（圖／路透社）

基辛格25日指出，北京並沒有「決心統治世界」，而是「他們正努力發展其社會所能發揮的最大能力。」 拜登執政以來，繼承了川普政府對華採取的強硬態度。 拜登團隊將其對華戰略設定為競爭而非衝突，並尋求美國盟友的支持，「以實力地位」挑戰北京。 美國國務卿布林肯等人指責中國挑戰美國主導的國際秩序。

不過，據美國《新聞周刊》報導稱，基辛格25日指出，華盛頓和北京必須學會相處以維持和平。 「了有一個和平的秩序，有必要對治理方式有一致的觀點嗎？」基辛格反問，「或者是否有可能制定出一種國際秩序，在這種秩序中，基本的國內原則在某種程度上有所不同，但在防止國際秩序崩潰所需的措施上達成一致？ 」

基辛格表示，如果再加上技術的因素，民主的革命性爆發，人工智能的發展，網絡和許多其他技術的發展，「如果你想象世界陷入了一場無休止的競爭，這種競爭建立在任何一方的優勢之上，那麼秩序的崩潰是不可避免的」，崩潰的後果將是災難性的。 」

▲▼美國總統拜登,副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

基辛格希望，美國現在必須第一次決定，「是否有可能在首先分析現有平衡的情況下，與一個規模相當，甚至在某些方面略微領先的國家打交道。美國還必須記住，國際問題沒有最終的解決方案，每一個明顯的解決方案都開了另一系列問題的大門；我們是否有可能與盟友一起制定外交政策，並得到其他國家的理解，在這種分析的基礎上尋找世界秩序？ 」

「如果我們不去與中國就這點達成諒解，我們將處於第一次世界大戰前的那種狀況，即常年的衝突得以快速解決，但其中一個失控。 」基辛格再度警告說，鑒於美中都擁有先進的武器，現在的形勢更加危險。

基辛格指出，擁有以他們自己為目標的高科技和武器的國家之間的衝突，如果沒有某種克制協議，就可能自己引發衝突，不會有好的結果，這只是保守的說法。 

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