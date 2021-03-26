慧眼看天下／布林肯輸了？ 連前國務卿都看不下去



新聞節目中心／綜合報導

3月18日各界矚目的美中2+2會談，在冰天雪地的阿拉斯加落幕，不同於開場雙方言語交鋒的精彩，落幕散場雙方各走各的模樣，讓外界猜不透會場內的較勁到底是「坦率交談」還是「充分交換意見」？德國之聲用【作秀多於談判？】，把會內會外各界重要的想法做了一次整理，然而阿拉斯加這場會面只是為另外一場重要的世界大戰拉開序幕，在全球還籠罩在新冠肺炎陰影下，期待黎明早日到來之際，一朵更大的烏雲似乎正在醞釀中。《慧眼看天下》第140集，就邀請到資深外交官介文汲以及美麗島電子報吳子嘉董事長，與主持人黃寶慧一起分析，美中會後，世界將進入什麼樣全新大國角力的篇章？





布林肯徹底被楊潔篪打敗？

美中2+2會談落幕後，在全球媒體的評分上，多數是給楊潔篪負評的，各式各樣的點評都有，就是沒有人覺得楊潔篪表現得好，但是看在資深外交官介文汲的眼中，美中這兩位代表其實做的都是外交工作上不能不做的事，尤其3月18日的這個開場秀格外重要，重要的不是楊潔篪本來就準備還擊布林肯在先前於全球媒體上釋放的不友善訊息，而是還擊的時間點竟然來得如此奇妙。如果不是布林肯選擇在開場就來一記殺球，楊潔篪怕還找不到一個完美的時間點回擊嗆聲，就是因為布林肯開場選擇拿「人權」跟「民主」來塞楊潔篪的嘴，為了不能被當成「默認」，楊潔篪只能奮力封住這記殺球，而就在拜登說，他為「國務卿感到驕傲」，認為布林肯留住記者跟回擊的做法非常好的時候，前任國務卿龐培歐可是一點都不這麼認為。

曾經跟楊潔篪交手過的龐培歐，直接給了布林肯差評，認為布林肯太軟弱了，怎麼可以讓楊潔篪在美國主辦的場子上如此撒野，而美國社群媒體上的網民更有多數站在龐培歐這邊，認為布林肯徹底被楊潔篪給「壓落底」了，甚至連歐洲社群媒體上也不乏有人認為美國的國際形象在這次被楊潔篪「洗臉」後大受打擊，還有人認為這是美中角力的一個轉捩點，這點介文汲站在外交工作上持平來看，美國在外交人員的訓練上還是有待加強，因為外交戰比得就是口水，吵得兇總比飛彈大砲、兵戎相見來得殺傷力小，氣勢輸人這臉就丟大了，就算全球媒體給了楊潔篪差評，但在多數人心裡，布林肯就是被楊潔篪給打敗了，難怪龐培歐要這麼不給面子的對外表示，如果換成是他在場，楊潔篪可是連大氣都不敢吭的。

布林肯帶兩串蕉訪歐洲 王毅帶什麼秘訪中東？

就在布林肯口口聲聲說盟友都是有相同價值觀，都是認為中國大陸不對的時候，美中大戰可沒隨著雙方離開阿拉斯加就劃下句號，連短暫休止符都沒有，雙方急急忙忙的立刻又開始譜寫新的篇章。布林肯馬上啟程前往歐洲，王毅也沒閒著，短暫回到中國大陸後，又立馬前往中東進行訪問。若是阿拉斯加這一局會談賽比得是口水戰，那麼接下來的「攏絡人心」則是比誰的朋友靠譜了。

根據美麗島電子報董事長吳子嘉的觀察，他認為中國大陸還是非常高明的在進行外交戰略，雖然眼前看到的是歐洲議會跟美國連成一氣，共同針對新疆人權問題要給中國大陸難堪，可是王毅訪中東六國釋放的訊息，怕是會給美國的歐洲盟友們當頭棒喝的一記，因為伊朗核協議美國並沒有搞定，這個歐洲最擔心的「隱疾」萬一變成「惡疾」，到最後美國認為堅實可靠的盟友要是屈服於這個威嚇下，到底還有誰挺美國？怕是拜登最頭疼的問題。

不過從拜登近期的反應來看，單挑普丁的是他，不肯跟傳統盟友好好相處，硬要找以色列、沙烏地阿拉伯麻煩的也是他，甚至連德國跟俄羅斯最重要的投資「北溪二號管」計畫，他也放話可能會制裁德國，連加拿大他也沒忘記要弄人家一下，按照這個速度繼續下去，世界的亂源到底在哪裡？值得大家好好想一想了。

▼完整節目內容，將會於03月27日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。



更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

沒禮貌? 美中2+2會開演前 布林肯四處放砲 楊潔篪登場開嗆16分鐘 全球媒體"哇~" "疫"場仇視亞裔攻擊案在美延燒 60天500起!

《熱門影音推薦》

比特幣還能不能進場? 外媒分析比特幣錢景看好 但各國要推數位貨幣 虛擬貨幣、BTC還有上漲空間嗎?

全球"危險依賴"台積電晶片? 美日砸錢爭邀設廠! 拜登上台攜手葉倫印鈔票救美國 美國經濟好兩年就要還債?!

投資人注意! 引擎時代結束? 電動車夯十年 傳統車廠還能不能投資?要投資車廠?電池?充電設備?還是AI服務? 最關鍵的投資分析 金牛年請準備上車

★Today is my day★

Apple

Spotify

SoundOn

KKBOX

Google

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。