　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

怪癖女友「iPhone12 Pro助性」　他噴血3次：快死了！老司機笑歪

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友拿iPhone助興，讓原PO氣炸了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「頭破血流也是一種愛！」一名男網友自爆，女友喜愛粗暴性生活，起初原PO也享受其中，「總是能讓我有前所未有，如同騰雲駕霧一般的暢快」，無奈女友總是喜歡拿「硬物」助興，就連iPhone12 Pro也成了情趣用品，氣得他嗆聲分手，「不是乩童好嗎？我已經快被妳打死了！」

一名男網友在臉書《廢版南韓公社》透露，與女友在床事上「一定超過90分以上」，不過女友有可怕的性癖好，總喜歡來「硬」的，每到高潮時，她就會拿起床頭的東西，直接往原PO的頭上砸，搞得他完事後傷痕累累。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO崩潰直呼，過去確實很享受女友粗暴的性愛方式，「拿菸灰缸打我頭，我忍了；拿藍牙喇叭打我的頭，我也忍了」，沒想到就連新辦的iPhone12 Pro手機，也成了女友「性愛沙包玩具」。原PO哀號，「每次高潮一定要看我血流滿面才會高潮嗎？不是乩童好嗎？我已經快被妳打死了，你知道嗎？」

看著才使用一周的iPhone12 Pro外殼出現龜裂，原PO決定不忍了，「我覺得我真的太寵妳了，我這次一定叫你賠錢，不然就是分手」，並在文末hashtag，「#人善被人欺，#頭破血流也是一種愛」。

▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣,太平洋藍iphone 12 pro 。（圖／記者李毓康攝）

▲剛買的iPhone12 Pro出現龜裂 。（事意圖／記者李毓康攝）

文章曝光後，引發老司機朝聖歪笑，「讓你爽到升天，喔不 真的升天了」、「抱歉！看到菸灰缸那句開始笑出來」、「有沒有考慮戴著全罩式安全帽進行」、「其實床頭可以放些柔軟的東西」、「下次可以床頭放榴槤，看她還敢不敢砸，如果敢，你可以分手了」、「她想要看你起駕」。

不過有網友質疑是幻想文，「是真的還是假的啊？我笑出來」、「認真的嗎」，原PO則現身留言串苦笑，「頭破血流了你還笑...沒關係，我愛她」。

▼原PO嗆聲分手！（圖／翻攝廢版南韓公社）

▲▼iPhone12「成了性愛沙包」　他氣分手：頭破血流也是一種愛（圖／翻攝廢版南韓公社）

▲▼iPhone12「成了性愛沙包」　他氣分手：頭破血流也是一種愛（圖／翻攝廢版南韓公社）

ET快訊
20歲嫩妻每夜激戰公公！佈局7年　婆婆走錯1步完敗
逆轉！台南「蘇大媽」免入獄　檢方將提非常上訴
抵制新疆棉花「LV」成下一目標　陸網急護航：沒發聲明就可以
身家35億吳耀漢「大、小女兒全涉毒」遭逮　黑紗罩頭護臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道通行費優惠吸車潮！2路段「紫爆」車速40km↓

每晚8點衝超商！搶打折商品問「可悲嗎？」　網反讚狂推：我也是

好心挺芒果阿婆「千鈔險被吞」！他氣炸公開手法：再也不會光顧

怪癖女友「iPhone12 Pro助性」　他噴血3次：快死了！老司機笑歪

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航：沒發聲明就可以

快訊／122天才確診！補教師13接觸者等結果　指揮中心1400說明

連假上國道注意！「3零件」脫落罰6千　開到沒油也得吃罰單

106萬戶「供五停二限水GG」　超商店員崩潰：免洗褲衛生紙之亂來了

長榮航空還原「愛媛都市傳說」　5hrs帶旅客飛去看櫻島、阿蘇火山

「雞肉絲菇」易與毒菇榜首混淆　專家傳授9字訣輕鬆辨別

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

國道通行費優惠吸車潮！2路段「紫爆」車速40km↓

每晚8點衝超商！搶打折商品問「可悲嗎？」　網反讚狂推：我也是

好心挺芒果阿婆「千鈔險被吞」！他氣炸公開手法：再也不會光顧

怪癖女友「iPhone12 Pro助性」　他噴血3次：快死了！老司機笑歪

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航：沒發聲明就可以

快訊／122天才確診！補教師13接觸者等結果　指揮中心1400說明

連假上國道注意！「3零件」脫落罰6千　開到沒油也得吃罰單

106萬戶「供五停二限水GG」　超商店員崩潰：免洗褲衛生紙之亂來了

長榮航空還原「愛媛都市傳說」　5hrs帶旅客飛去看櫻島、阿蘇火山

「雞肉絲菇」易與毒菇榜首混淆　專家傳授9字訣輕鬆辨別

激省超過5千！萬國通路推帛琉款行李箱　家樂福4分店限量30個開賣

鳳梨91字親吐「斷開演藝圈」實情：絕不眷戀！　簽名賣5800暴怒開罵

國民黨不抵制新疆棉遭出征？　連勝文：消費者不需背負政治責任

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！　2024就能實現

進廁所被當女生！小田徑選手「蓄髮2年」不喊熱　全為捐出助癌友

砲轟陸網「愛國棉花」熱潮！　白宮發言人：扼殺言論自由

你的臉不是你的！App爽撈30億張人臉當數據庫...竟神逮兒童性侵犯

莊春發／8趴數位廣告收入給全美媒體！政府怎看谷歌臉書吞噬多數收益？

如鬼上身！他拾獲劍斧法器竟沿路揮砍　警濺血制伏他：我怎會這樣

國道通行費優惠吸車潮！2路段「紫爆」車速40km↓

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

女友讓男同事過夜　需要他的技術

她怨薪水0調漲　出社會3年仍43K

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

基隆外海清晨6.8地震！　鄭明典一早慶幸發文

他誤觸高壓電「雙手截肢」煮茶養一家七口

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

「超兇老闆娘」打趴20年老店！C奶本尊暴動了

騎士逆向被按喇叭　追1公里砸車

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

「口交惡徒」遊戲正夯　槓上南投縣府：王八蛋

教保員IG罵童「智障沒救」！校方火速開除老師

更多熱門

相關新聞

台南佳里命案　狠男刺死女友母拒認罪收押

台南佳里命案　狠男刺死女友母拒認罪收押

27歲黃姓男子因不滿29歲詹姓女友要分手，於3月25日上午持刀前往台南市佳里區女友住處欲找對方談判時，因被女友母親陳婦發現，雙方發生爭執，黃嫌竟涉嫌持刀刺殺陳婦多刀，逃逸時還推傷女友阿嬤，檢察官依殺人罪嫌重大向台南地院聲押黃嫌，法院26日下午裁定羈押。

他「穿過門孔」和老婆愛愛！下體卡住慘送急診

他「穿過門孔」和老婆愛愛！下體卡住慘送急診

買了2雙餅乾鞋！女友「一看秒分手」：像未成年

買了2雙餅乾鞋！女友「一看秒分手」：像未成年

19歲純情男和女友媽上床　20秒就結束了

19歲純情男和女友媽上床　20秒就結束了

女友劈腿「求復合」！他曝「暗黑結局」看清人性

女友劈腿「求復合」！他曝「暗黑結局」看清人性

關鍵字：

iPhone12 Pro女友性事分手

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨被女網友嗆「台客」

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

南港山中傳「恐龍低鳴聲」　1分鐘影片曝光！

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面