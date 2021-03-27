怪癖女友「iPhone12 Pro助性」　他噴血3次：快死了！老司機笑歪

▲女友拿iPhone助興，讓原PO氣炸了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「頭破血流也是一種愛！」一名男網友自爆，女友喜愛粗暴性生活，起初原PO也享受其中，「總是能讓我有前所未有，如同騰雲駕霧一般的暢快」，無奈女友總是喜歡拿「硬物」助興，就連iPhone12 Pro也成了情趣用品，氣得他嗆聲分手，「不是乩童好嗎？我已經快被妳打死了！」

一名男網友在臉書《廢版南韓公社》透露，與女友在床事上「一定超過90分以上」，不過女友有可怕的性癖好，總喜歡來「硬」的，每到高潮時，她就會拿起床頭的東西，直接往原PO的頭上砸，搞得他完事後傷痕累累。

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原PO崩潰直呼，過去確實很享受女友粗暴的性愛方式，「拿菸灰缸打我頭，我忍了；拿藍牙喇叭打我的頭，我也忍了」，沒想到就連新辦的iPhone12 Pro手機，也成了女友「性愛沙包玩具」。原PO哀號，「每次高潮一定要看我血流滿面才會高潮嗎？不是乩童好嗎？我已經快被妳打死了，你知道嗎？」

看著才使用一周的iPhone12 Pro外殼出現龜裂，原PO決定不忍了，「我覺得我真的太寵妳了，我這次一定叫你賠錢，不然就是分手」，並在文末hashtag，「#人善被人欺，#頭破血流也是一種愛」。

▲剛買的iPhone12 Pro出現龜裂 。（事意圖／記者李毓康攝）



文章曝光後，引發老司機朝聖歪笑，「讓你爽到升天，喔不 真的升天了」、「抱歉！看到菸灰缸那句開始笑出來」、「有沒有考慮戴著全罩式安全帽進行」、「其實床頭可以放些柔軟的東西」、「下次可以床頭放榴槤，看她還敢不敢砸，如果敢，你可以分手了」、「她想要看你起駕」。

不過有網友質疑是幻想文，「是真的還是假的啊？我笑出來」、「認真的嗎」，原PO則現身留言串苦笑，「頭破血流了你還笑...沒關係，我愛她」。

▼原PO嗆聲分手！（圖／翻攝廢版南韓公社）

