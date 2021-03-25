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買了2雙餅乾鞋！女友「一看秒分手」嗆像未成年　網怒：犯大忌

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲窩心送情侶鞋，女友反而氣分手。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

傳言鞋子有「邪」的諧音，因此不少人會避免送鞋子，就怕會與對方失去感情！不過一名天兵男表示，情人節買了兩雙情侶鞋，怎料女友看到後直接分手。原來女友最近親戚才離世，認為原PO此舉根本是觸她霉頭。文章曝光後，網友對於原PO的品味也直搖頭，「覺得分手原因絕不會是送鞋，但那鞋子我也覺得醜！」

一名男網友在PTT傷心表示，本想趁著白色情人節，要給女友一個貼心驚喜，深思一番後，認為喜愛精品類的女友，應該會喜歡餅乾鞋，原PO還特意挑了低調好穿搭的黑色，「很適合她的時髦打扮！」

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不僅如此，原PO一同買下2雙情侶款式，怎料禮物遞給女友後，只見她當場臉色大變，嗆聲鞋子很醜，且穿起來很像未成年的幼稚園兒童，加上最近親戚才剛過世，分明是「送鞋詛咒我一路好走。」

聞言，原PO心碎滿地解釋，「我認為鞋子非常好看，想說一起穿情侶鞋」，然而女友氣到崩潰且執意分手。對此，原PO難過討拍，「從沒想過一段感情結束的這麼難堪，是她的問題還是我的問題呢？」

文章曝光後，不少網友也不認同原PO的審美觀，「這雙鞋已經很醜了，你還挑最醜的黑色」、「覺得分手原因絕不會是送鞋，但那鞋子我也覺得醜」、「建議可以問女生親友的意見，男女眼光大不同」、「本來就想分了，剛好妳給他一個很合理的理由，然後你挑的鞋子是真的醜」。

▲鞋（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友認為送鞋很觸霉頭！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

流傳送鞋也有分離的涵義，一票網友則搖頭回應犯大忌，「不論真實性情侶本就不能送鞋」、「 鞋子可以一起買，不能單方面用送的」。不過也有人認為是幻想文，「編劇能力有待加強，下次換個帳號再試試看唄」、「這怎麼看都是幻想文啊，別被釣魚了啦」。

▼原PO不知自己竟犯了分手大忌！（圖／翻攝PTT）

▲▼因為想送一雙的鞋子被分手了（圖／翻攝PTT）

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