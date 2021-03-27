考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」　想找女同事交往





▲原PO考上國營想分手。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

情侶通常要有穩定的經濟基礎才會論及婚嫁，但對於收入的要求每個人有不同定義，一名男網友最近考上國營企業，打算和交往三年的女友分手，對方年紀比自己大之外，外表跟工作都不太ok，家人也希望他可以找一個也是做公職的女生，也打算入職後找女同事交往，文章曝光後點燃眾人怒火。

男網友在Dcard上發文，考了三年的國考，終於在28歲成功考上，但也因此想和交往三年的女友分手，雖然對方三年來不離不棄，照顧他的生活起居，在考試時給予他很大的鼓勵與陪伴，「但是我們現在條件真的差蠻多的」。他也坦承，準備考試的三年期間，都忽略女友，「對我來說她就是我的將就而已」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女友在原PO考試時不離不棄。（示意圖／記者李佳蓉攝）

他指出，女友29歲在一般民間企業擔任小員工，月薪25K，「年紀比我大以外，外表跟工作都不太行」，且家人也希望他可以找一個做公職的女友，也打算進入國營企業後，找女同事交往，也許三觀會比較合，「至少父母那關會輕鬆很多」。

貼文一出後，引起網友怒火，「當你的女友好可憐」、「快分吧，誰攤上你誰衰」、「快分吧，別再耽誤你女友了」、「第一次那麼希望女方有準備綠帽給你」、「你用條件去傷害人家的心，也利用別人對你的好，小心未來也遇到同樣的下場」、「快分吧，你真的配不上人家」。