他「下體穿過小孔」隔門愛愛　吃壯陽變超大支！卡住發紫險斷莖

▲美國一對夫妻異想天開,竟然將生殖器穿過門把孔洞,隔著一道門做愛。(圖/翻攝自YouTube/tlc uk)

記者張寧倢/編譯

美國一對夫妻為了享受一次刺激的歡愛,竟然搞到老公差點被迫「切除命根」,因為他將自己的下體穿過木門上的圓形鑽孔,再以這樣的狀態下開始性行為,但在過程中陰莖受壯陽藥的作用而不斷脹大,最後就直接卡在洞裡,還開始逐漸發紫,讓他痛不欲生,只好撥打緊急電話求救。

▲美國真人秀節目《性愛送我掛急診》透過演員表演,重現當時情景。(圖/翻攝自YouTube/tlc uk)

根據英國《LADbible》指出,旅遊生活頻道(TLC)的一檔真人秀節目《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to the ER)中,一對美國結婚2年的夫妻艾瑞克(Erik)與凱蒂(Katie)發生「荒唐性事」,起因是某天艾瑞克在家動手DIY安裝門把時,拿電鑽將木門鑽出一個圓孔,坐在床上的凱蒂突然心想,「汗流浹背的老公充滿男子氣概。」

然而,「性」致高漲的凱蒂與艾瑞克四目相交後,兩人不約而同有了「驚人的想法」,要讓老公的陰莖穿過門上的小洞,展開一場刺激的魚水之歡,沒想到,艾瑞克竟然偷偷服用治療勃起功能障礙的藥物,導致下體在性愛的過程中不斷腫脹,最後卡在小洞之中,動彈不得。艾瑞克回想當時情景稱,「我這輩子從來沒有這麼痛過。」

▲艾瑞克與凱蒂結婚兩年,差點因為一時「性」起鬧出嚴重事端。(圖/翻攝自YouTube/tlc uk)

凱蒂建議,終止進行性行為,因為老公的陰莖已經開始慢慢發紫,讓人無法忽視這件事為他帶來的痛苦,凱蒂不得不撥打急救電話求助。隨後到場的救護人員表示,艾瑞克的陰莖還會繼續膨脹,直到失去血液循環,他有可能會因此失去生殖器,最後醫護人員把門板割出一個相框的型狀,然後將艾瑞克送到急診室。

影片傳送門

更多國際新聞

►19歲純情男和女友媽媽上床 「衝動20秒就結束」毀掉婚禮

►長榮貨輪還在原地 受困前軌跡竟「有如巨鵰」…全球網友笑了

►鄰居夜夜床戰!她留紙條求「降低激戰聲」...收回覆讚爆:滿滿正能量

►Podcast《宇宙人外 信》中英日韓四聲道聊時事

續電力最高12小時!華碩筆電特價7990元