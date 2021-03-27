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未來10天都不會下雨！　清明連假第3天「微弱鋒面」無解旱象

▲▼0327氣象。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今(27)日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹已出現能見度不足200公尺的現象，新北、苗栗能見度亦較低，請注意。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

受到高壓迴流影響，未來一週西半部幾乎都不會下雨，全台各地都是好天氣、氣溫飆破30度。不過中南部空氣品質不佳，清明連假第3天有一波「微弱鋒面」掠過，但對旱象沒有半點幫助，桃園以南缺水壓力仍「與日俱增」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，未來一週至10天西半部幾無降雨，桃園以南缺水壓力將「與日俱增」。今(27)日至下週四(1)日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅偶有零星短暫雨的機率。

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今日至下週一(29日)氣溫逐日緩升，白天微熱早晚涼；西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意即時相關訊息。今日各地區氣溫：北部15至29度，中部17至31度，南部18至33度，東部15至30度。下週二至週四(30至1日)氣溫再升，白天「暖如夏」(各地高溫皆在31度以上，南部更高達34度以上)。

▲▼0327氣象。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲最新(26日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬4日20時地面圖(左圖)顯示，「微弱鋒面」(黑線)掠過，迎風面的北海岸、北部山區、東半部有雨。同時的500百帕高空圖(右圖)顯示，高空槽(紅線)弱且偏北，代表其結構屬低層大氣的「微弱鋒面」。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新歐洲模式模擬「清明連假」頭2天(2、3日)：台灣仍受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天「暖如夏」、早晚略偏涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。

第3天(4日)「微弱鋒面」掠過(圖)，迎風面受到輕微影響，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨，北部平地及中南部則無降雨(對缺水無貢獻)，北台氣溫略降、稍轉涼。最後一天(5日)各地恢復多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率。因這波「微弱鋒面」發生在期末，模式模擬對其強度、影響時間及程度，仍會持續調整，應密切觀察。

 
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