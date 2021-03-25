快訊／突升級冷氣團今晨8.6℃！6縣市低溫特報　下波變天時間曝

▲今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

冷空氣突襲升級冷氣團！中央氣象局觀測，今天（25日）清晨全台最低溫出現在基隆市七堵的8.6度；台北氣象站清晨也來到12.5度，也讓氣象局將冷空氣強度從「東北季風」升級成「冷氣團」（台北氣象站14度以下），並對苗栗以北6縣市發布「低溫特報」。氣象專家吳德榮則說，未來一周少雨，缺水壓力與日俱增；下周一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部降雨機率略提高。

►今晨至上午低溫區域：

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【黃色燈號（寒冷）】



基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局今晨對南投縣發布「濃霧特報」，今中部地區易有局部霧或低雲影響能見度，南投已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到冷氣團和輻射冷卻影響，清晨氣溫比較低，台南以北12、13度，其中北台灣有到9度，而高雄以南則是14、15度。

▼南投縣濃霧特報。（圖／氣象局）

至於這波冷空氣是否比預期的強，因此從東北季風升級成冷氣團？陳伊秀解釋，主要是這波冷空氣比較冷，加上轉乾、輻射冷卻加強，而今晨是最低溫時間，今夜北台灣低溫15、16度，中部、花東17、18度，南台灣18至20度。

陳伊秀說，今水氣轉乾，北部白天較涼，高溫20至22度，東半部較舒適23至25度，中南部可到27至30度，中南部日夜溫差較大；冷氣團周五減弱，北部高溫25、26度；周六、周日更熱，北台灣可來到28度。

陳伊秀表示，未來一周僅東半部有非常零星短暫雨，但下周三東半部水氣會稍稍多一點；另外，周五到下周三，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起各地為晴時多雲、穩定的天氣，北海岸、東半部因東北風偶有零星飄雨的機率；白天氣溫回升，北舒適、南微熱、晚微冷。

吳德榮指出，未來一周西半部幾無降雨的機率，桃園以南缺水壓力將與日俱增；周五至周日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率，氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼；西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意相關訊息。

吳德榮分析，下周一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部降雨機率略提高，對其他各地無影響，仍是多雲時晴的天氣；下周二、下周三各地再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率，氣溫再升，白天「暖如夏」（各地高溫皆在30度以上，南部更高達33度以上）、早晚偏涼的天氣。