其他縣市剉咧等？　「4月降雨很不樂觀！比2015、2004年更嚴峻」

▲截至今天，新竹縣寶山第二水庫蓄水率僅9.8%。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳俊宏／台北報導

苗栗、台中水情吃緊，將「供五停二」，其他縣市剉咧等？全台唯一災害預報士、天氣風險公司總監賈新興今天（25日）表示，到清明連假前少雨的機率極高，他對4月降雨「很不樂觀」；至於梅雨季的降雨，初步看法仍以少雨的機率略高。他說，以這次降雨的狀況而言，比2015年和2004年更加嚴峻，面對現在及未來的硬仗要打，「這不是灰天鵝，而是一隻大犀牛。」

旱災中央災害應變中心24日召開跨部會議，指揮官、經濟部長王美花表示，為延長水庫供水時程，苗栗及台中地區自4月1日起工業用水戶由11％提升至13％；4月6日起苗栗、台中地區（含彰化市及和美、花壇部分地區）由減量供水橙燈，轉為分區供水紅燈，到時將分為甲、乙兩區輪流，採用供5天、停2天的節水措施，預估可節省水量15％。

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▲▼截至今天，苗栗縣明德水庫蓄水率僅10.4%。（圖／記者林振民攝）



與會的賈新興今在臉書說，從短期氣候的預測顯示，對於4月的降雨，「我的看法是很不樂觀」；至於梅雨季的降雨，初步看法仍以少雨的機率略高，這部分需要持續關注；再從4周的預測顯示，到清明連假前少雨的機率極高，而清明期間的狀況就得滾動更新，初步至4/12整體的降雨條件不利。

賈新興指出，他在會議中提到，以這次降雨的狀況而言，比2015年和2004年更加嚴峻；然而，在水利署和許多參與抗旱的朋友們共同努力協調下，仍維持目前的供水，真得要謝謝他們，以及大家的配合。

賈新興表示，他自2002年當時在氣象局任職，參與了無數次的抗旱會議，認識許多仍在崗位上的抗旱老同學，雖然大家的年齡都長了，或許體力也不像從前，但大家的熱情依舊，抗旱是一場持久耐力戰，需要全民一起來。

賈新興說，除此之外，台灣特殊的地理環境，中央山脈的地形讓台灣有豐沛的雨量，但因河川短及區域雨量的差異，讓這場仗更硬；而地球發燒更讓水資源成為全球重大的議題，也讓抗旱更常態化，面對現在及未來的硬仗要打，「這不是灰天鵝，而是一隻大犀牛」，如何涵養台灣這塊土地的水資源，是未來的關鍵。

▼全台限水、節水措施一次看。（點圖可放大／水利署提供）