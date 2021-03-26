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旱象無解！今起暴熱如夏超過30度　清明連假前都沒雨

▲▼0326氣象。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲受到高壓迴流影響，今起未來一週幾乎無雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

受到高壓迴流影響，今起未來一週幾乎無雨，讓正逢50年來最大旱災的地區壓力倍增。氣象專家吳德榮透露，由目前資料來看，到清明連假前幾乎都不會下雨，白天高溫暖如夏天。

今天各地大多為晴到多雲，東半部仍有零星短暫雨，午後由於熱力作用關係，北部山區有機會出現零星短暫陣雨；隨著風向由東北風轉為東南風，氣溫將明顯回升，大台北高溫可以來到26度左右，北部及東半部其他地方約23-25度，至於中南部則在27-30度。

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，未來一週西半部幾無降雨的機率，桃園以南缺水壓力與日俱增。今(26)日至下週(28)日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意相關即時訊息。今日各地區氣溫：北部14至27度，中部15至30度，南部15至31度，東部12至29度。

▲▼0326氣象。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今(26日)晨4：20真實色雲圖顯示，各地晴朗無雲，台灣海峽及中部陸地有低雲或霧(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，各地無降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週一(29日)微弱鋒面掠過北部海面，影響很輕微；僅北海岸、東北部降雨機率稍提高，對其他各地無影響，仍是多雲時晴的天氣。下週二至週四(30至1日)各地再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫再升，白天「暖如夏」(各地高溫皆在30度以上，南部更高達33度以上)、早晚仍偏涼。

最新歐洲模式模擬「清明連假」前3天(2至4日)：台灣仍受高壓迴流影響，各地仍為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天「暖如夏」、早晚略偏涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。但此為第8至第10天的模擬，模式仍會調整，需持續觀察。

 
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