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春雨全台喝水1150萬噸！這水庫「最大贏家」　專家曝45天嚴重預報

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲鋒面春雨一天快閃。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

鋒面23日帶來一場及時雨，全台雨不停，氣象愛好論壇分析，這波春雨屬於「一日快閃型」，依據模式預報數值資料顯示，主要雨區落在桃竹苗一帶，竹苗的水庫應是這波「最大贏家」，不過水利署監控水情，中南部蓄水率依舊低迷，仍難以緩解乾旱，經濟部24日決議台中、苗栗水情轉為紅燈，將自4月6日起限水抗旱，分區「供五停二」。

中央氣象局表示，23日深夜至24日上半天受鋒面通過影響，全台有雨，中部以北及東北部有陣雨，其他地區也有局部陣雨，尤以北部地區和中部山區雨量最多，截至深夜10時20分，統計日累積雨量，最高落在南投仁愛的「小奇萊」65.5毫米，其次為花蓮秀林「合歡山」65毫米，新竹五峰的「河頭」排第三，也有63毫米，不過25日（周四）水氣減少，雨勢逐漸趨緩，轉為東半部零星降雨形式。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲北部地區、中部山區雨勢較大，累積最高落在南投、新竹、花蓮 。（圖／中央氣象局）

▲寶二水庫。（圖／新竹縣政府提供）

▲寶二水庫水情仍嚴峻。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼ 。（圖／天氣風險公司）

▲歐洲數值預報顯示未來一個月台灣一帶偏乾、少雨 。（圖／翻攝天氣風險公司

「台灣颱風論壇」23日晚間分析，這波鋒面帶來春雨操課，「喝水30cc！」根據歐美數值預報來看，這波春雨屬於一日快閃型，主要影響時間落在23日晚至24日午後，全台都有份，只差在雨多雨少，且資料顯示主要雨區最多的地方落在桃竹苗一帶，竹苗一帶的水庫應該會是這波「最大贏家」，中北部山區應該也能微補一些，越往南走雨越少，24日晚間鋒面離開之後，各地天氣逐步回穩轉晴，一天比一天熱。

根據水利署統計，從21日至24日上午7時將帶來1150萬噸水，當中以石門水庫272萬噸進帳最多，其次是德基水庫240萬噸，之後依序為翡翠水庫180萬、鯉魚潭水庫140萬、日月潭和霧社水庫110萬、寶山和寶山第二水庫80萬、永和山水庫50萬噸，也就是南部水庫依舊沒有解渴。

不是才剛下過雨，怎麼馬上就宣布限水了？天氣風險公司24日也指出，因氣候預報顯示，未來一個半月，台灣附近處在嚴重偏乾的環境，歐洲模式（ECMWF）對於未來45日的累積降雨預報，可以看到未來45天中國華南到台灣一帶是明顯偏乾、少雨，菲律賓與中國長江一帶則是雨水偏多。而降雨偏少，並不是指不會下雨，而是下的比往年同期的平均少，對水情確實需要更謹慎，以最壞的情境來做打算。

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▲▼2021/03/24全台水庫即時水情。（圖／經濟部水利署提供）

▲▼2021/03/24全台水庫即時水情。（圖／經濟部水利署提供）

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