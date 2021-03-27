從心急到開吉！「厭世越南妻」落跑1週　公公提告怒加懸賞金

▲李男遠赴越南娶回阮女，人到台灣不到一週就逃跑。（圖／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

屏東30歲李姓男子苦存5年的錢，終於從越南把老婆娶回家，沒想到才把人帶回來6天，對方就在半夜離家，事件曝光後，因為老婆的表情顯得非常厭世，也引起網友大肆討論。如今是「厭世越南妻」離家第8天，李父氣不過兒子受騙，昨（26）日已到警局提告對方詐欺，並願意將懸賞金加倍。

尋人啟事23日在臉書社團「爆料公社」上傳開，李男提到，為了娶回20歲的阮姓越南女子，前後花費約70萬元，對方在上月26日到台灣，於商旅隔離至本月13日，再回李男家自主健康管理7天，沒想到20日凌晨近3時就摸黑逃跑，讓他非常焦急。

▲阮女20日凌晨逃跑。（圖／爆料公社）



不少網友看到貼文後，認為阮女要逃婚似乎早有端倪，因為她每張照片的表情都頗具殺氣、眉頭深鎖，一臉不情願的樣子，李男便將妻子在越南時的開心合照公開。

▲▼阮女在越南婚宴時面帶笑容，到台灣後完全是兩樣情。（圖／李父提供）



李父受訪表示，阮女和兒子在越南時看起來就像恩愛的夫妻，完全沒有異狀，但一到台灣就變得臉色很差，「互動跟以前完全不一樣」，李父更爆料，阮女似乎不想跟兒子發生性行為，稱她月經來，還在垃圾桶裡丟了衛生棉，沒想到人跑了以後發現「衛生棉上根本沒有血跡，紅色的部分是用口紅畫的」，讓他覺得被惡意詐騙。

▲發生這種事，李父也相當無奈。（圖／李父提供）



李父越想越氣不過，昨（26）日中午帶著兒子到警局報案，指控阮女詐欺，他質疑整件事是人蛇集團操控，「一切都是演戲的，是小女孩一個人演的，還是全家一起演的，還是婚姻仲介公司導演的，還是人蛇集團接應偷渡來，未來要賺錢繼續演的」。

李父也說，他願意將懸賞金不斷提高，「第1個禮拜找不到就提高到2萬，再下個禮拜就變4萬」，報案也是希望藉由公權力，早日找到落跑的媳婦。