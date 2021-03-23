砸65萬「越南老婆逃婚」！台男PO照懸賞　千人一看懂了：難怪逃跑

▲原PO祝福同事「新婚快樂」，怎料對方卻回應「太太落跑了」...（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東一名男網友在臉書表示，30歲同事最近在父母催促下，花65萬迎娶越南新娘，但女方在婚禮前一夜逃婚，「我剛跟他說完新婚快樂，他就說老婆跑了，我該怎麼幫他？」起初許多網友本著好意協尋，但看完2人合照後，發現女方表情「超級厭世」，心情全寫在臉上，意外引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，同事好幾天沒來上班，突然傳訊息來，所以他看也沒看，就先問對方為何沒來上班。起初同事回答「我是請婚假」，而他還沒等對方說完，就先祝福「新婚快樂」，怎料對方接著說「太太現在跑了，剛剛PO的是我發的尋人啟事...」

▲原PO透露，男方30歲，今年2月在父親幫忙下，迎娶20歲的越南老婆。（圖／爆料公社）

▲男方剪完頭髮，帶女生到高雄港看船，但對方全程臭臉。（圖／爆料公社）

原PO感到抱歉，將尋人啟事轉貼到社團內，希望盡一點棉薄之力。照片中顯示，阮姓女子2001年9月出生，今年2月26日來台，在商旅隔離到3月13日，接著回到男方家自主健康管理7天，怎料3月20日凌晨2點49分奪門而出，搭上陌生休旅車揚長而去。

男方表示，他付了50萬元的仲介婚費，內容包含聘金9萬元、宴客費15萬元、金飾3萬，以及23萬元仲介費；另外支出雜支約15萬元（15個月生活費7萬5千元、6萬元交通費、2次疫苗檢測費1萬6000元），目前已到屏東市民生派出所、移民署專勤隊報案，並提告騙婚求償，所以在此提供1萬元懸賞獎金，希望廣大網友幫幫忙。

▲女生凌晨跑出家門，在陌生人接應下，匆匆上車離開。（圖／翻攝自當事人臉書）

許多網友看完2人合照後，發現女生逃婚似乎早有端倪，不禁紛紛留言「看女生跟他拍照就一臉不情願的樣子...表情很厭世」、「感覺女生拍照很不開心，她是不是被強迫結婚」、「你不說我以為那女的是殺手集團的，那個眼神好像要殺人」、「怎麼臉臭成這樣，好像看到仇人」、「從女的的眼神表情就可看出端倪」、「所有照片都不是一個幸福的臉」。

還有人歪樓說，「我常去越南小吃部唱歌，再幫你注意一下」、「高雄七賢路某幾棟樓可以找找看」、「她昨天有沒有發燒咳嗽有感染的現象？若有記得向衛生局通報喔」、「再加碼幾萬，幫你分享到越南的社團，相信會有同鄉通風報信⋯」、「好險落跑了，她就一臉會趁老公坐輪椅把老公推下海的殺氣」。

不過，也有人很不以為然，「為什麼要娶外籍？那跟買老婆有什麼不一樣」、「應該帶她去買衣服吧！都沒逛到重點」、「我永遠不懂這種找外籍新娘的婚姻目的是什麼」、「女生才剛滿20耶，是我也會逃婚」、「我要是嫁這種的，我也無法接受，這早預謀要來台灣跳機的！」

▼網友歪樓，但男方在貼文下大氣回覆，留言透出一股苦中作樂的淡淡哀傷。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼苦主解釋，女生在越南時有「認真演」。（圖／翻攝自當事人臉書）