飆罵「智障沒救」幼教師發道歉聲明：一時衝動　保證未來不再發生

▲在IG上霸凌小朋友的老師，發表了道歉聲明。（圖／翻攝自IG）



記者林彥臣／綜合報導

一名幼兒園的幼教老師在IG貼出學生的照片，並且飆罵「智障沒救」等對小朋友霸凌的言語，引發網友的眾怒。該名幼教老師遭到校方火速開除後，隨即也在IG發表道歉聲明表示，「一時衝動」、「保證未來不再發生」。

該名幼教老師發表道歉聲明指出，「對於昨日隨意發佈小孩的照片，情緒管控不佳、用詞不當，對小孩及家長造成傷害，感到很抱歉對不起」。

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聲明指出，「小孩在班上是一位沒有問題、正常的小孩，跟其他班級上的孩子都一樣，是我個人一時太衝動，發佈到網路上，我也很後悔，對不起，也保證將來不會再有這種事發生」。

聲明指出，「對小孩很抱歉，對不起。對家長很抱歉，對不起。隊員方也很抱歉，對不起」。

相關話題在網路上炸鍋，是因為有網友匿名投稿《靠北幼稚園》指出，「雖然是朋友，不過真的看不下去，想想如果是自己的小孩被這樣說做何感想」。只見他附上2張IG限時動態截圖，該位幼稚園老師PO出一張小朋友的照片，不僅露出正臉，還在臉部下方放上「智障日常」的字樣。

▲幼稚園老師在IG上發表這則貼文，引發網友的眾怒。（圖／翻攝自靠北幼稚園）



幼稚園老師接著抱怨，「飯吃不好、水喝不好、書包收不好、口罩戴不好，還他X尿在教室裡，重點是他的媽咪還是覺得他很好，完全不知道自己確定是生出了一個社會敗類，全家都沒救了」，說就算雙倍月薪，他都不想帶到這個小朋友，「可惜現實的我月薪三萬，還是不得不顧他。」

消息爆出後，校方也已火速開除該名老師。該市教育局向《ETtoday新聞雲》記者表示，已接獲到學校通報，之後會提醒非營利幼兒園，確實了解老師是否有教學熱情。

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