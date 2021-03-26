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「確定生出社會敗類！」幼教老師PO小孩正臉照　IG霸凌：智障日常

▲▼ 。（圖／翻攝自靠北幼兒園）

▲有幼稚園老師發IG限動罵小孩是「社會敗類」。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前爆出有護理師在IG貼出女病患私處的照片，另1位則是嫌棄罹癌患者身體散發腐臭味，行為引發爭議，沒想到不僅護理師，今（26）日傳出有幼教老師在IG貼出小朋友的照片，嫌棄小孩什麼事都做不好，甚至直批「智障日常」、「全家都沒救了」，讓不少人都爆氣，「這根本不適合做幼教老師」、「下架這位老師！」

有網友今日匿名投稿《靠北幼稚園》，「雖然是朋友，不過真的看不下去，想想如果是自己的小孩被這樣說做何感想。」只見他附上2張IG限時動態截圖，該位幼稚園老師PO出一張小朋友的照片，不僅露出正臉，還在臉部下方放上「智障日常」的字樣。

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幼稚園老師接著抱怨，「飯吃不好、水喝不好、書包收不好、口罩戴不好，還他X尿在教室裡，重點是他的媽咪還是覺得他很好，完全不知道自己確定是生出了一個社會敗類，全家都沒救了」，說就算雙倍月薪，他都不想帶到這個小朋友，「可惜現實的我月薪三萬，還是不得不顧他。」

▲▼ 。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

▲（圖／翻攝自靠北幼稚園）

接著老師又發了另一則動態，「就是太期望他變成正常人，才會那麼不爽，放生他的話，我每天就開開心心了」，但後面他卻補一句「事不宜遲，明天開始。」最後更放別班的學生笑說「先看看別班的小可愛，消氣。」

▲▼ 。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

▲（圖／翻攝自靠北幼稚園）

儘管IG限時動態貼文有其時效性，很多人都會利用限動抱怨、發牢騷，但幼稚園老師這次不僅被備份，網友也紛紛出征怒罵，「誇張，孩子是每個父母的心頭肉，為人師表這樣發言真的非常不ok」、「向教育局檢舉他吧，這個程度很明顯他並不適任教保員資格」、「這種人沒有同理心，還可以做幼教老師，這世界怎麼了？」

身為人父人母的網友則是相當心疼小朋友，「天啊！我如果看到我的孩子被馬賽克寫成這樣，會很心碎」、「公開審判一個未成年已經很不妥了，還附圖說明，就算是打碼了他都沒那個資格。心態不正確當什麼的老師……身為媽媽的我看到真的無法忍受」、「不要求老師一定要每個小孩疼入心，但至少不用這樣攻擊。」

據悉，目前該間幼兒園已聽說此事件，有發文感謝大家關心，並強調已在第一時間處理狀況。

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