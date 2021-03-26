教保員IG罵童「智障沒救」！校方火速開除老師

▲有老師在IG貼出小朋友照片霸凌。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

記者崔至雲／台北報導

竟有幼教老師在IG貼出學生的照片，更直批「智障日常」、「全家都沒救了」，讓不少網友爆氣，校方也已火速開除該名老師。對此，該市教育局向《ETtoday新聞雲》記者表示，已接獲到學校通報，之後會提醒非營利幼兒園，確實了解老師是否有教學熱情。

有網友今日匿名投稿《靠北幼稚園》，「雖然是朋友，不過真的看不下去，想想如果是自己的小孩被這樣說做何感想。」只見他附上2張IG限時動態截圖，該位幼稚園老師PO出一張小朋友的照片，不僅露出正臉，還在臉部下方放上「智障日常」的字樣。

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幼稚園老師接著抱怨，「飯吃不好、水喝不好、書包收不好、口罩戴不好，還他X尿在教室裡，重點是他的媽咪還是覺得他很好，完全不知道自己確定是生出了一個社會敗類，全家都沒救了」，說就算雙倍月薪，他都不想帶到這個小朋友，「可惜現實的我月薪三萬，還是不得不顧他。」

對此，教育局表示，目前已接獲到學校通報，之後會提醒非營利幼兒園，針對教保員以及教師，除了符合教師身分外，也要確實了解老師是否有教學熱情，這部分要做更嚴肅的評估。

教育局也說，針對該師這樣的態度，教育局也請校方確實了解是否有實質影響到學生，若有將再報到社會局做進一步的裁示。對於該園方是否有另外的裁示？陳素慧表示，園方除了聘了不適任的教師外，並沒有做錯其他事。