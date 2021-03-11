日月潭「清朝遺跡」乾旱現身！黃家後代被判拆屋還地　爭議點曝光

▲南投林區管理處表示，他們已謹慎查核黃家提出的文件，但都無法證明黃家擁有合法土地使用權。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣一個黃姓家族自清朝時就居住在日月潭附近，直到日治時期興建水庫才被迫遷往水社，不料在水社的土地日前遭到林務局提告「拆屋還地」。南投林區管理處表示，他們發現黃家侵佔國有地後，已謹慎查核黃家提出的文件，但都無法證明黃家有合法使用權，現在只能靜待法院判決，再討論後續的處理方式。

根據《東森新聞》報導，黃姓家族200多年前定居在日月潭潭底處，直到日治時期為了興建日月潭水庫才被迫遷離，無償搬遷到現今水社碼頭附近，家族在水社居住至今也超過70年，沒想到近年卻被南投林務局林管處提告，要求他們拆屋並歸還國有土地。

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黃姓家族與林務局打官司，搬出一疊疊的地籍資料，包含日治時期至今土地變遷圖等。黃姓家族成員表示，當初台灣回歸民國時，他們曾向政府登記土地所有權未果，政府就在未釐清並尊重實際土地所有人情況下，民國95年（2006年）逕自將這塊土地登記為國有，他們也因此跟林管處打起官司。

▲日月潭缺水情況嚴重，連清朝古建築都露出水面。（圖／民眾提供）

南投地院一審判決書指出，就算黃家祖先在清朝時期占有爭議並興建建築為事實，也不能因此推定是以行使所有權之意而占有，黃家眾人主張的依繼承關係取得（爭議）土地所有權、土地有轉型正義問題，均無任何證據佐證，加上黃家提出的地籍資料，也無黃家祖先依「先占理論」取得土地所有權之論述。

地院一審最終判處黃家敗訴，必須拆屋還地，不過黃家不服決定上訴，案件仍在二審審理中。根據《中央社》報導，南投林管處表示，他們經查發現黃家侵佔國有地，對黃家提出的文件已謹慎查核，卻都無法證明黃家有合法使用權，黃家一審敗訴後不服提出上訴，本處將待法院判決結果，再討論後續的處理方式。