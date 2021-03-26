桃園中山路自來水管爆裂　水公司緊急施工搶修警籲民眾改道

▲桃園中山路26日下午發生輸水管爆管，自來水湧上路面，水公司緊急派員檢修，桃園警方協助交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

全台各縣市旱象未解，桃園市水情亦吃緊，桃園區中山路自來水管線26日被發現爆管，自來水滲出路面，自來水公司緊急派遣工程人員開挖搶修，導致該路段嚴重壅塞，桃園市警局也派員在施工地點兩端進行交通疏導，並籲請市民改道，自來水公司預估，可能要到深夜才能完全修復。

▲桃園市桃園區中山路26日下午發生自來水爆管漏水，自來滲湧路面，水公司緊急派員檢修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園警分局指出，26)日下午有市民發現桃園區中山路840號前地面有自來水滲出路面猶如湧泉，中路派出所接獲市民報案後立即通報自來水公司處理。

▲桃園市桃園區中山路26日下午發生自來水爆管漏水，水公司立即派員檢修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

水公司人員派員勘查檢修，發現是中山路管線爆裂，立即開挖施工，並請警方協助在兩端進行交通疏導管制。由於桃園市水情吃緊，水公司為避免大量自來水流失，緊急施工希望盡速完成檢修，避免水資源浪費，但因破損區域不小，研判可能將施工至深夜，警方籲請汽機車駕駛避開中山路段，可改道文中路、國際路等替代道路以避免塞在車陣中。

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