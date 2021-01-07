網路賣毒咖啡包遭盯上！桃園20歲男開賓士來交易　警一擁而上嚇慘

▲桃園警分局6日傍晚在桃園區宏昌十三街埋伏，當場查獲許姓與林姓男子準備交易毒咖啡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子在網路社群平台上兜售毒咖啡包，桃園警分局員警在網路巡邏時，發現許上網兜售訊息按兵不動，6日傍晚，許在桃園區宏昌十三街與買家準備交易時，埋伏員警一擁而上，當場在許男車上起出82包毒咖啡包，警方將許男與隨行的林姓友人依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局6日傍晚在桃園區埋伏，當場查獲許姓與林姓男子在車上玩偶內起出毒咖啡包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，中路派出所員警日前執行網路巡邏，發現20歲的許姓男子在某網路社群平台發送販售毒咖啡包訊息，立即會同市警局刑大偵三隊合作跟監蒐證，查出許準備在桃園區宏昌十三街進行交易。

▲桃園警分局6日傍晚在桃園區宏昌十三街埋伏，當場查獲許姓與林姓男子正欲交易毒咖啡，訊後被移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

6日下午17時30分許，許男與23歲林姓友人共乘賓士轎車出現在宏昌十三街下車準備交易毒品時，埋伏員警立即表一擁而上表明身分，許、林2人見員警突然竄出，當場嚇了一跳，警方在其賓士車上玩偶內查獲毒咖啡包共計82包（重約650公克），偵訊後依毒品罪嫌移送桃檢偵辦，並將追查毒咖啡包來源。

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