　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網路賣毒咖啡包遭盯上！桃園20歲男開賓士來交易　警一擁而上嚇慘

▲桃園警分局6日傍晚在桃園區宏昌十三街埋伏，當場查獲許姓與林姓男子準備交易毒咖啡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局6日傍晚在桃園區宏昌十三街埋伏，當場查獲許姓與林姓男子準備交易毒咖啡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子在網路社群平台上兜售毒咖啡包，桃園警分局員警在網路巡邏時，發現許上網兜售訊息按兵不動，6日傍晚，許在桃園區宏昌十三街與買家準備交易時，埋伏員警一擁而上，當場在許男車上起出82包毒咖啡包，警方將許男與隨行的林姓友人依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局6日傍晚在桃園區埋伏，當場查獲許姓與林姓男子在車上玩偶內起出毒咖啡包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局6日傍晚在桃園區埋伏，當場查獲許姓與林姓男子在車上玩偶內起出毒咖啡包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，中路派出所員警日前執行網路巡邏，發現20歲的許姓男子在某網路社群平台發送販售毒咖啡包訊息，立即會同市警局刑大偵三隊合作跟監蒐證，查出許準備在桃園區宏昌十三街進行交易。

▲桃園警分局6日傍晚在桃園區宏昌十三街埋伏，當場查獲許姓與林姓男子正欲交易毒咖啡，訊後被移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局6日傍晚在桃園區宏昌十三街埋伏，當場查獲許姓與林姓男子正欲交易毒咖啡，訊後被移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

6日下午17時30分許，許男與23歲林姓友人共乘賓士轎車出現在宏昌十三街下車準備交易毒品時，埋伏員警立即表一擁而上表明身分，許、林2人見員警突然竄出，當場嚇了一跳，警方在其賓士車上玩偶內查獲毒咖啡包共計82包（重約650公克），偵訊後依毒品罪嫌移送桃檢偵辦，並將追查毒咖啡包來源。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►桃園外送員竟對少女襲胸摸下體　「手段尚非凶殘」判8個月

►老爸迷賭博電玩害我沒錢繳學費！男大生投訴　警半年後抄了這家店

►3男女汽修廠開毒趴！他嗑強力搖頭丸+笑氣不治 　2友挨告獲不起訴

ET快訊
男子摔車狼狽跌台北路邊！　仔細一看竟是知名男星
Google街景搜老家！淚見亡父身影　近看鼻酸...「原來在
老公膀胱藏「橘紅結石」！　妻羞曝產地：我家工廠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南YMCA一氣化碳外洩　館方疏散上百學童　黃偉哲到場關心

網路賣毒咖啡包遭盯上！桃園20歲男開賓士來交易　警一擁而上嚇慘

一氧化碳飆499ppm！達容許值14.25倍...台南YMCA會館泳池22人送醫

快訊／高雄小港驚傳「瓦斯外洩」！異味狂飄　消防急出動

老爸迷賭博電玩害我沒錢繳學費！男大生投訴　警半年後抄了這家店

男拋妻棄子30年後返台！竟向腦麻兒討扶養費　她曝黑歷史打臉

快訊／宜蘭噶瑪蘭大橋「廂型車、砂石車碰撞」！駕駛受困車內

慘！彰化議員女助理「實際月薪12K」　歐陽蓁珠浮報：分薪給丈夫

三峽警硬起來！一年開出2萬張罰單　罰金總額高達8千萬！

休旅車電瓶故障拋錨　下班時刻塞爆！汐止警+熱心路人合力推路旁

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

台南YMCA一氣化碳外洩　館方疏散上百學童　黃偉哲到場關心

網路賣毒咖啡包遭盯上！桃園20歲男開賓士來交易　警一擁而上嚇慘

一氧化碳飆499ppm！達容許值14.25倍...台南YMCA會館泳池22人送醫

快訊／高雄小港驚傳「瓦斯外洩」！異味狂飄　消防急出動

老爸迷賭博電玩害我沒錢繳學費！男大生投訴　警半年後抄了這家店

男拋妻棄子30年後返台！竟向腦麻兒討扶養費　她曝黑歷史打臉

快訊／宜蘭噶瑪蘭大橋「廂型車、砂石車碰撞」！駕駛受困車內

慘！彰化議員女助理「實際月薪12K」　歐陽蓁珠浮報：分薪給丈夫

三峽警硬起來！一年開出2萬張罰單　罰金總額高達8千萬！

休旅車電瓶故障拋錨　下班時刻塞爆！汐止警+熱心路人合力推路旁

昆凌名牌爆乳裝上身破懷孕傳言　搭62萬珠寶當最正辣媽

父親輕生陳屍卡車！導演認屍崩潰：為什麼我沒抓住他？

34歲港名媛抱5月大女兒墜樓慘死　警到場發現她全身赤裸

台南YMCA一氣化碳外洩　館方疏散上百學童　黃偉哲到場關心

光陽成功21連霸台灣機車市場！DT-X 360售價揭曉、KRV推新優惠

「史上最偉大任期」…川普鬆口願下台　但放話：現在才正要開始

巨蟹把握桃花！12星座「一週運勢」曝…金牛財運滾滾來

去餐廳圍爐、尾牙NG！自主健康管理者禁聚餐聚會　違反最高罰30萬

身分證中3碼+名字有「這兩字」　台北美侖商旅免費住1晚

林雨宣變瘋鳳！一開機像被「附身」：請他一定要抓住我

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

獨／台中外送女停紅燈　遭撞噴飛1樓高

驚悚影片曝光　男員工鑽鐵捲門壓底

520婚禮前後3天！新郎倌開心與隔壁人妻激戰

長草廢墟冒白煙　里長傻眼：是孕婦　

買麵女人車遭劫走！哭哭哥：載我去找阿姨

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

即／連打2天電話沒人接！兒破門驚見媽陳屍床上

國二少女為愛多P！男友一起爽戰「竟偷收錢」　

下班避開！國道中壢→五股紫爆狂塞「時速11km/h」

驚悚影片曝　家樂福推車高速重擊客人

學生拒讓座　中一中回應了

富王路霸餐檯12日開拆　鄰居也遭殃

更多熱門

相關新聞

影／男丟包毒針筒　狂衝200m落網

影／男丟包毒針筒　狂衝200m落網

桃園市王姓男子元旦下午與女友起爭執遭鄰居檢舉，桃園警分局員警趕往處理時，王男神色緊張隨手丟棄一個紙盒，更拿起地上磚塊疑似想攻擊員警，遭喝斥後才丟下磚頭，員警要求出示證件時竟拔腿狂奔，員警追逐200公尺，前後包夾逮住體力不繼的王男到案，全案依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

影／「重量級」通緝犯拒捕賴車上　7警合力抬下車

影／「重量級」通緝犯拒捕賴車上　7警合力抬下車

影／攻堅畫面曝！車行「修車也修槍」　特警突襲

影／攻堅畫面曝！車行「修車也修槍」　特警突襲

闖台科大男宿舍　瞎扯男同網站說可以住

闖台科大男宿舍　瞎扯男同網站說可以住

影／男租屋頂樓蓋溫室種大麻辯：網路上學的

影／男租屋頂樓蓋溫室種大麻辯：網路上學的

關鍵字：

毒蟲桃警毒咖啡包

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／小甜甜報喜「結婚懷孕了」！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

工人失足抓大橋鋼筋　下一秒大叫墜亡

更多

最夯影音

更多
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」
陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面