「重量級」通緝犯拒捕賴車上　7警合力抬下車...他喘吁吁喊沒力

▲桃園市呂姓男子因毒品案遭通緝在逃，桃園警分局青溪派出所23日下午埋伏突檢查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子因毒品案被桃園地院發布通緝，桃園警分局員警23日下午在龜山區發現呂與友人出現，埋伏員警發現呂男出現準備上車時一擁而上，但呂仗著120餘公斤體型優勢衝上友人轎車堅不下車，員警合力壓制後將其抬出車外，偵訊後依毒品通緝案押解桃園地院歸案；資深員警私下透露，應該是緝捕過人犯中最具「份量」的紀錄。

▲桃園市呂姓男子因毒品案遭通緝，桃園警分局埋伏員警喝令不准動，呂男嚇得往友人車上躲避。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，41歲的呂姓男子因毒品案遭桃園地院發布通緝，呂男四處躲避逃逸，青溪派出所所長吳建霖掌握線索查出呂在龜山地區活動，23日下午2時30分，青溪派出所員警在其友人位於龜山區中興路、中園路口處附近埋伏，發現呂男與2名男姓友人出現，員請立即衝出逮人。

▲桃園市呂姓男子因毒品案遭通緝，被埋伏員警合力壓制但坐在地上堅持不配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂男體重重達120餘公斤，當時員警喝令不要動，他衝上友人轎車拒不下車，全場共7名員警壓制後合力抬下車，但呂男就是坐在地上不配合，未久，他氣喘吁吁聲稱沒力站起來，4名員警再度合力將其扶起來押上車，帶回派出所偵訊與確認身分，另2名友人經清查後未涉案則已放行。

▲毒品案通緝中呂姓男子，桃園警分局青溪派出所員警將呂男扶起押解歸案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃警確認呂男毒品通緝身分後，依毒品罪押解至桃園地院歸案。資深員警私下大嘆，歷年緝捕人犯中，呂男應該是最具「份量」的一員，需要動員7名警力才合力壓制住，還好最後順利壓制歸案。

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