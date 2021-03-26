桃機公司以行動力挺台灣鳳梨　採購分享大園區長者與弱勢

▲台灣鳳梨進入盛產季節，桃機公司採購330箱鳳梨給桃園機場大園區長者與弱勢分享。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣鳳梨目前正進入產季，為協助農民解決鳳梨銷陸碰上瓶頸，桃園機場公司最近向台南關廟採購330箱計畫分贈鄉里，26日上午走訪大園區關懷據點、育幼院與守望相助巡守隊，副總經理洪玉芬穿上圍裙切鳳梨分贈長者享用，一起守護台灣農業。

▲台灣鳳梨進入盛產季節，桃機公司副總經理洪玉芬（左）穿上圍裙切鳳梨分享鄉里。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台灣鳳梨一項是陸方最愛水果之一，但日前突遭陸方已有介殼蟲等因素暫停銷陸，由於3月是鳳梨生產旺季，桃機公司採購330箱台南關廟鳳梨，26日由副總經理洪玉芬代表桃機公司，分別送往大園區17處老人關懷據點、2間育幼院與15個守望相助巡守隊，另外，也會分送給桃機清潔、保全與排班計程車司機，以慰勞他們辛勞。

▲台灣鳳梨進入盛產季節，桃機公司副總經理洪玉芬（中）贈送台南關廟鳳梨給桃園鄉親品嘗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

洪玉芬上午在大園社區活動中心關懷據點穿上圍裙切鳳梨，拿起菜刀俐落地切下鳳梨，台南關廟鳳梨清新甜味，讓許多長者觀看的就流下口水，品嘗來自南台灣鳳梨後都豎起大拇指喊讚。

洪玉芬指出，受到新冠肺炎疫情影響，去年至今，桃機公司遭受很大挑戰與衝擊，但仍一本關懷社會初衷，從先前採購送高麗菜到現在送鳳梨，以實際行動支持台灣農民，這次也回饋機場周遭的大園鄉親，希望發揮拋磚引玉，讓大家一起守護台灣農業。

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