壽險業激推小資族保定期險　3原因強調能「以小換大」

▲新光人壽推出定期險，期盼保費便宜、運動達標有望獲5%續期保費折扣、更約續保保障無空窗等「以小換大」優點，能作為小資族投保起手式。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

小資族自己存款不多，但怕真的生病住院時沒有經濟來源，需要高額理賠金來承擔醫藥費，壽險業者定期險系列商品，優點是保費便宜、運動達標有望獲5%續期保費折扣、更約續保保障無空窗等「以小換大」優點，盼作為小資族投保起手式。

根據勞動部在2020年公布15～29歲的「青年勞工就業現況」調查，青年勞工初次就業年齡平均為21.3歲，2019年平均薪資為3萬1,603元；對此，新光人壽掌握到這方向，推出「我的好時光保險計畫」，針對住院、實支、手術、傷害、壽險、長照等不同需求，設計各年齡層均負擔得起的保單，特色有三：

第一，相較終身險保費相對便宜；即使收入有限，也能「以小換大」，以小資金換得大保障，替自己抵禦風險，還能隨需求選擇適合的商品。

第二，運動達一定門檻，最高5%續期保費折扣；「好時光壽險」及「好時光長照」提供外溢機制，在主契約繳費期間內，當被保險人每週一到週日，且一週有三日（含）以上，每日有效步數到達一定的步數時，就能獲得運動點數，累積到一定點數後，就可享有3%至5%的續期保險費折扣。

第三，更約續保，保障無空窗期；「我的好時光保險計畫」為10年期的定期險組合，提供「更約續保」，只要在保單屆滿前的30日內提出申請，就可不必檢具被保險人的可保證明，按照原契約同意的承保條件、更約生效當時接續契約的新費率及更約生效當時年齡，重新計算保險費，更約續保至當時保險公司「指定的同類型契約」。

▲小資族憂理賠額度不足，但手頭資金並不寬裕。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

日前紛紛有小資族在《Dcard》上指出，自己是每天騎車40分鐘通勤的一般上班族，騎車經驗五年、出過一次不嚴重的車禍，目前雖然投保終身型醫療險、癌症險與意外險，年繳保費4.8萬且已繳2年，但還是覺得理賠額度不足，且手頭並不是很寬裕，開始考慮是否退掉終身險改保自然費率的保單。

「等哪天有了存款才考慮買終身保障我的未來。」另一名小資族回應其貼文時指出，自己理想保費是年薪（42萬）的12分之一以內，「給自己的決定是保近不保遠」，因為知道自己存款不多，怕真的生病住院時沒有經濟來源，需要高額理賠金來承擔醫藥費。

透過這些個案，似乎對年輕人來說，醫療保障比儲蓄險還重要，據專業保險雜誌於2019年底的年輕人保險意識調查結果，確實20至29歲的年輕人投保觀念首重醫療險，逾5成年輕族群認為投保最重要的險種是醫療險，其次才是儲蓄險。

「保單規劃必須量力而為」，元大人壽建議，可用年收入的10分之1作為保費預算參考，確保每年所須繳交的保費皆在能力範圍內，可先就意外險、醫療險、失能扶助險及壽險等基本保障著手，並把握先定期、後終身、重保障、再累積資產的四大原則進行規畫。

▲壽險業者建議，投資需量力而為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

主約方面，可優先選擇保費經濟且保障高的定期壽險，若有額外預算可同步規劃失能扶助險，若是意外和醫療保障，可在主約下附加定期附約，也能符合社會新鮮人的預算，考量社會新鮮人甫入職場，正處於事業打拚期，出差機會可能較多，上班的交通工具也多為機車，人身傷害保險附約與意外傷害醫療保險附約可分散意外身故及意外醫療的風險。

「預算有限，也別犧牲掉壽險保障。」台灣人壽內部一項數據顯示，30至40歲是家庭責任重大的黃金10年，會歷經結婚、生子階段，是壽險規劃需求的最高峰，但這階段的男女，一提到壽險，大部分的反應都是「好貴，買不起啊」，對小資家庭來說，更是一大負擔，「一年期定期壽險，可以達到『俗又大碗』的基本保障」。