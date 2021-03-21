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四大族群最「小額終老保險」！7月放寬　1壽險開放搭配2種附約

▲金管會將中低收高齡及家屬納入可投保微型保險的範圍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「小額終老」適合四族群，台壽開放搭配2種附約。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

金管會再次放寬小額終老保險的投保限制，讓民眾可以用更平實價格補足基本壽險保障，壽險業者表示，「小額終老保險」又被稱為「政策型保單」，特色在於承保年齡較寬，最高可到84歲、保費相較便宜，適合手上預算有限但又想要有基本壽險保障的民眾。

對青壯年、家庭支柱、銀髮族、風險控管高手都有其優點，對青壯年族群來說，現階段保險預算不多或需求不高，只需要基礎規劃；家庭支柱如果覺得保費負擔太重，但仍想給家人基本的保障也很適合；更符合想替身後事做好規劃，或過去來不及投保的銀髮族；對風險控管高手來說，可補足現階段保障的不足；業者強調，「其實小額終老保險適合所有族群，每一個人」；另一位業者強調，「一般還是鼓勵民眾越早保越好。」

「小額終老保險」自106年2月開賣就「大受歡迎」，幾乎每位高齡者都有，原本一生只能買2張的今（2021）年7月1日起放寬每人可買3張，保額增加到70萬，雖然是政策保險，業界都很配合推動，但每家保障內容還是不太一樣，台灣人壽提供無需業務員服務的網投商品「台灣人壽新e點愛小額終身壽險」及「台灣人壽新傳愛小額終身壽險」，並開放可彈性搭配小額傷害、禮殯實物給付附約，保費便宜、免體檢優點，使保險普惠更可加強人身傷害保障。

目前於網投通路熱銷的「台灣人壽新e點愛小額終身壽險」，最大特色除壽險保障最高50萬元外，也是目前業界首家於網投提供小額終老主約可選擇附加小額傷害險附約的商品，其新契約件數及保費排名，連年市場同業名列第一。

據台灣人壽內部保戶輪廓顯示，小額終老投保年齡以41至50歲佔比最多達46%，而31至40歲次之佔24%；職業部分則最受善於精打細算的金融及顧問服務業青睞佔37%、家庭主婦及退休人員次之約佔10%；投保小額終老也選擇購買傷害險附約的比例高達7成，顯示保戶對傷害保障的重視。

網投訴求快速、方便、簡易，對於精打細算的族群，若能用比市面上一般終身壽險便宜的保費購買即享有同等保障會是不錯的選擇，如以30歲男性於110年3月17日投保「台灣人壽新e點愛小額終身壽險台灣人壽新e點愛小額終身壽險」20年期為例，投保主約50萬元保額，再附加傷害險附約2萬元，若用活期帳戶轉帳繳保費，可享1%保費折減，即第一年保費只要12,884元，若之後續期保費設定自動轉帳同享1%保費折減，平均一天約只要35元即可享有保障。

如果投保新光人壽「頌愛心小額終身壽險」為例，55歲男性，20年期，保額50萬，年繳保費2萬2,050元，據新光人壽內部調查，自推出這張保單後，銷售件數逐年增加，109年保費收入約0.7億，銷售件數約3,000件，比108年多0.1億，增加200件，銷售件數17%。

若以40歲男、女性，保額50萬元，繳費20年來說，如果投保中國人壽全民小額終身壽險，男性年繳保費為1萬6,350元，女性則是1萬4,400元；若是投保富邦人壽「金來寶小額終身壽險」，男性年繳保險費1萬6,350元；女性則是14,450，「假設首、續期 以轉帳繳交保費，可享1%保費」；如果投保宏泰人壽「真心小額終身壽險」，男性年繳保險費1萬6,200元 ；女性則是1萬4,300元。

若是50歲男、女性，保額50萬元，繳費20年，投保南山人壽「福愛2小額終身壽險」的話，男性年繳保費1萬9,900元；20年總繳保費為39萬8,000元；女性則是年繳保費1萬7,550元，20年總繳保費為35萬1,000元。

南山人壽進一步補充，20歲男、女性投保的話，男性年繳保費為11,200元，20年總繳保費為22萬4,000元；女性年繳保費為9,800元，20年總繳保費為19萬6,000元。　

有別於台灣保險公司所販售的一般壽險保單，承保年齡最多只到 65 歲，小額終老保險承保年齡最高可到84歲，據金管會統計資料，2020年底，共有14家壽險業響應政府的小額終老保單，有效契約件數達55.45萬件，較2019年成長12.47%，保費收入15.23億元，年增8.94%；其中，投保年齡55歲以上的有效契約件數為25.35萬件，佔比45.7%，比2019年多14%。

小額終老保險從一開始每人限購 1 張、保額最高 30 萬元，到2019 年提高至每人最多 2 張、保額最高 50 萬元；今年 2021 將再提高至每人最多 3 張、保額最高 70萬元 ，預計最快在今年上半年完成調整，將投保彈性大幅提升。

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