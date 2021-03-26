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亂倫繼父4度性侵國二女！她控：如禽獸般行徑　求償精神損失80萬

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）
▲林姓繼父多次對女兒性侵得逞，除了刑事遭判刑4年6個月，民事部份再被判賠50萬。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名禽獸繼父，趁著未成年的繼女單獨在家或熟睡時，對她1次猥褻、4次性侵得逞，少女不甘被繼父當成洩慾對象，憤而向法官訴請精神賠償80萬元，新竹地院審理後，認林男獸行為事實，罔顧人倫綱常，情節重大，考量林男社會經濟地位與收入，最後判賠50萬元。

小庭(化名)的媽媽和繼父林男於2017年結婚，期間她與媽媽、繼父先在竹北生活，後又搬到新竹市的新家，直到媽媽2018年離婚，一家人仍與繼父同居一屋，未曾分離。

2016年、小庭國二升國三的暑假期間，繼父林男在竹北舊宅，趁著小庭熟睡之時，將手伸入她的衣服內撫摸，直到小庭被驚醒後方才離開。2017年4月間，繼父在搬家前的某日，再次趁著小庭落單在家時，對她第一次性侵得逞，此後又陸續多次性侵。

小庭控訴繼父，趁著自己未成年、無力反抗，對她摸胸猥褻1次、性侵4次，如禽獸般的行徑，造成她身心極大傷害，使她感到非常痛苦，而林男身為繼父，不僅未妥善照顧撫養繼子女，竟違反人倫綱常，將她當作發洩對象，多次性侵得逞，請求賠償精神慰撫金80萬元。

法官調查，全案刑事部分已判刑4年6個月，林男明知小庭為未滿16歲未成年少女，卻仗著家人的身分，趁她無法反抗時對她1次猥褻、4次性侵，顯已侵害身體、貞操及性自主權決定權，且屬情節重大，所為已造成被害人心理上難以磨滅陰影，受嚴重精神痛苦，考量林男社會經濟地位與收入，最後判賠50萬元。

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