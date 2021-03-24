丁允恭遭撤職「停止任用2年」　Y女哽咽：判決結果很不公平

▲Y女24日上節目控訴丁允恭。（圖／翻攝自Facebook／這不是新聞）

政治中心／台北報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者芸萱（下稱Y女）發生桃色緋聞，甚至在局長室辦公桌上發生關係，經監察院調查後提出彈劾，並送懲戒法院議處。24日判決出爐，認為丁所為有損政府及公務員形象，情節重大，因此遭撤職、停止任用2年。不過對於判決結果，Y女在節目上表示，覺得很不公平。

Y女24日錄製節目「這！不是新聞」時哽咽表示，本來覺得已經不甘自己的事，但看到判決結果還是覺得很不公平。Y女說，跟丁允恭交往後，大部分時間她是在等待對方，所以她現在害怕等待；她們兩人相處模式是丁允恭辦公，她則必須請假在自己的套房等丁允恭來找她，但他來後只是隨便吃個飯，親密完就走了，過程可能不到3小時，且一周只見面一次。



Y女透露，每次結束後她都很失落，一直記得每次丁允恭走後，自己晚上都會到誠品前面邊聽歌邊哭，但這樣子的等待，讓她覺得很煎熬，直到現在想跟其他男性友人進一步相處，都沒辦法再次等待對方，「因為我非常害怕這件事」。

Y女表示，她之所以願意給周刊報導，是因為她出生在單純家庭，爸媽平凡，自己也是一個平凡人。「我會想知道」，為什麼生活中可以騙人的人可以繼續當官，如果丁允恭都這樣對待他生活一切事務，他有什麼辦法說自己誠實善良的公務員。

Y女也說，她跟丁允恭的事情曝光後，一直沒有面對電子媒體的原因，是擔憂現在好不容易有一個很平靜生活，會不會因為再次曝光就毀掉。

▼丁允恭。（資料照／記者吳銘峯攝）