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富商藏「女體獵人」人格！同居單親媽　窺拍母女胴體300天

▲iPad，筆電，網路，上網，購物，投保。（圖／pixabay）
▲張姓富商安裝針孔攝影機偷拍同居女友與她的18歲女兒。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名張姓富商2019年與李姓單親媽媽交往，之後李女帶著18歲女兒與張姓富商同居，某次女兒向富商借平板電腦，竟發裏頭有自己和媽媽的如廁畫面及入浴影片，才知道媽媽交往的對象是針孔狼，憤怒報警逮人。事後張男賠償150萬元換取母女原諒，新竹法官則依妨害秘密罪判拘40日，緩刑2年。

判決指出，46歲的張男富商與李姓單親媽媽熱戀後同居，同時李女的18歲女兒也一起生活。2019年5月開始，張男趁著母女不在家時，買了針孔攝影機安裝在廁所，偷拍兩人上廁所與洗澡畫面，再將影片存在平板電腦，長達10個月之久。

某次18歲女兒要借用平板電腦，無意間開啟資料夾後，看見自己和媽媽洗澡、上廁所的畫面才嚇到，氣得報警逮狼。警方打開電腦後，更發現有許多私密畫面，更讓母女倆堅持提告不撤告。

張男坦承犯行，除了不斷向李姓母子道歉，並賠償母女150萬元，最後獲得原諒換取緩刑機會，新竹地院則依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判拘40日、緩刑2年。

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