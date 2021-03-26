立委林奕華辦公室前主任性侵女志工！生理期來也不放過

▲林男性侵女志工，遭判刑定讞。（圖／黃克翔攝／替代照，非本文當事人。）



記者吳銘峯／台北報導

國民黨立委林奕華辦公室前主任林廷霖，涉嫌在2019年4月間，於服務處內的雜物間性侵女志工，被害人當時生理期來，但林男仍不罷手。事後他當眾下跪道歉，並傳簡訊道歉，但未獲原諒。一二審均將他判刑3年10月，案經上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

林男在2018年11月到2019年4月19日間，擔任林奕華的助理，對外的職稱為辦公室主任。為了協助友人競選，離開林奕華辦公室，也因此認識了被害人L女志工。而判決指出，本案發生於他離開林奕華辦公室後10天，當晚他以心情不佳為由，傳送LINE訊息約L女到服務處聚會，當時現場包括里長、議員助理、調查官等多人。林男喝了酒後，開始對L女毛手毛腳。

時間過了凌晨12點，眾人陸續離去，林男等眾人散去後，要求L女暫時留著聊天，而後獸性大發，先狂吸L女嘴唇、胸部，L女雖奮力推開、逃開，但仍被林男拉回，並拉往服務處內放置雜物房間內，L女被推倒在地上擺放之瓦楞紙箱上，L女求情「林大哥我MC來，你不要這樣，我不要做。」但林男不理會，性侵得逞。L女遭侵犯後下樓，發現剛剛聚會的調查官等人仍在樓下聊天，懷疑遭設局，調查官等人隨即聯絡林男下樓，林男下樓後就下跪、磕頭向L女道歉，L女不理會，到警局報案，林男遭提起公訴。

一審法院審理時，林男否認犯罪，辯稱雙方情投意合，會發生關係完全出於自願，但法院不採信，一審他判刑3年10月。一審判刑後L女在立法院召開記者會，說性侵她的林男，到現在還是國民黨中央委員，「我也打電話給國民黨中央黨部及台南市黨部去申訴，都不願處理。我的父親是忠貞的國民黨員，他生前都不准我們批評國民黨，他如果有知，不知道會怎麼看待國民黨？」

案件上訴二審後，二審高等法院仍認定林男有罪，高院指出，一審量刑時，已考量被告之犯罪情節、所生危害、犯後態度等刑法第57條各款所列情狀，予以量刑，既未逾越法定範圍，亦無濫用其職權而有違罪刑相當原則，所為量刑並無不當，因此維持3年10月的刑度。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。