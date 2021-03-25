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酒後假好心送小姐回家　尾隨進暗巷撲倒強吻指侵！渣男下場曝

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲北市秦男前往卡拉OK店消費後，帶陪酒小姐出場並假借護送回家，豈料竟下手性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名秦姓男子前往卡拉OK店飲酒作樂後，帶一名陪酒小姐出場談心。結束後，他假紳士表示一起搭計程車護送她回家。豈料到陪酒小姐住家巷口下車後，他竟尾隨在後，將小姐推倒在地，過程中不管對方怎麼拒絕呼喊都沒用，最後以手指性侵得逞，士林地檢署依強制性交將秦男起訴。

據判決指出，秦男過去曾因公共危險罪經法院判處有期徒刑3月確定，並在2018年7月執行完畢。他竟不知悔改，又犯下錯誤。去年11月11日晚間，秦男前往一家卡拉OK店喝酒消費，見陪酒小姐小希（化名）頗具姿色，2人相談甚歡，「喝得差不多了一起走吧」，一起搭上計程車，秦男假意要送小希回家。

計程車開往小希家附近便利商店，小希下車後，秦男竟一路尾隨她進巷子裡，趁四下無人、巷子裡也沒路燈，竟一把推倒小希並將她壓在地上強吻。過程中小希不斷呼救，秦男不僅沒停止甚至將她安全褲、內褲扯掉，以手指插入小希陰道性侵得逞。

▼在卡拉OK店任職的小希，遭客人性侵甚至身上多處瘀青。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

秦男以粗魯方式性侵小希，導致小希雙肩瘀青、指甲部分斷裂，她驗傷後憤而報警。秦男於警詢、偵查時坦承不諱，士林地檢署依驗傷證明及現場監視器畫面，認為秦男犯強制性交罪，因他為累犯，建請法院加重期刑。

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