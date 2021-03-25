蘇大媽入監前又挑釁！台南天壇公告禁止進入　警方曝違反後果

▲台南檢舉達人蘇大媽，近日頻頻到台灣首廟天壇滋擾挑釁信眾，基至與信眾發生肢體衝突，天壇廟方3月23日貼出公告，禁止蘇女進入天壇宮廟範圍。（圖／翻攝自920公社，下同 ）

記者林悅／台南報導

台南檢舉達人蘇大媽，違反醫療法即將入監百日，但她仍不思反省，近日頻頻到台灣首廟天壇滋擾挑釁信眾，基至與信眾發生肢體衝突，天壇廟方3月23日貼出公告，禁止蘇女進入天壇宮廟範圍，否則將報警查處；市警二分局表示，如廟方報案，會派員到場勸離蘇女。

據了解，蘇女性喜到台南各大廟宇參拜流連，但卻經常無故找信眾、廟內志工、工作人員、進香團香客麻煩，蘇女慣用的伎倆是出言辱罵激怒對方，再以手機錄影蒐證，報警要求警方依法偵辦，警方稍有不從，蘇女就會反咬員警要控告員警瀆職。

台南許多廟宇都受不了蘇女不斷滋擾，紛紛公告禁止蘇女入內，目前至少有台南開基玉皇宮、台南大天后宮、苗栗白沙屯拱天宮、安平開台天后宮、台南灣裡萬年殿、三郊鎮港海安宮、三宮大帝廟、安平開台天后宮、清水寺…列為「禁止進入」人士。

近日蘇女頻頻前往台灣首廟天壇，又不改以往習性，跟拍、挑釁信眾，3月初因跟拍與1名男信眾發生爭執，雙方進而發生肢體衝突，台南市警二分局民權所據報派員到場，將雙方帶回派出所查處，蘇女還控告對方涉嫌傷害罪，警方也依法受理偵辦。

天壇廟方人士指出，台灣首廟天壇是「天公廟」，祀奉玉皇上帝，除是台南人重要的地方信仰中心，信眾更遍布全國，但蘇大媽動不動就拿著手機騷擾信眾或工作人員，甚至惹怒對方而發生肢體衝突，嚴重危害寺廟清靜及信眾參拜安全與品質，所以為維護安寧秩序，使十方眾善信安心參香，才決議即刻起永久禁止蘇女進入天壇屬廟方所有的範圍，如有違反必報警依法究辦。

台南市警二分局警方指出，如天壇廟方決定禁止蘇女進入廟方產權範圍，一旦蘇女違反廟方意願進入，廟方有權制止勸離，如仍不離開，警方接獲廟方報案，也會派員前往查處勸離，若蘇女仍拒絕離去，廟方提告的話，蘇女行為就會涉嫌觸犯刑法第306條，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處1年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。警方即會依法帶回偵辦。

據了解，台南市兩大天公廟「開基玉皇宮」、「台灣首廟天壇」都先後禁止蘇大媽進入，顯示連慈悲護佑眾生的廟宇都難容蘇女，這種情況實在罕見。據了解，蘇大媽因犯違反醫療法案被判刑5月，因不服檢察官撤銷易科罰金，向台南地院提異議被駁回，再向台南高分院提出抗告，台南高分院3月9日下午以抗告人蘇女以同一事由聲明異議，從程序上直接裁定駁回蘇女之聲明異議，蘇大媽將入監服刑100天，因檢方擔心會有民眾「送行」，堅持不透露蘇女報到執行日期，惟預計最晚是4月上旬。

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