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「超兇老闆娘」彎腰撈麵！　一週打趴20年老店...C奶本尊遭神出

▲▼隔壁阿姨說她賣陽春麵20幾年，說輸給她隔壁賣1個禮拜的大腸麵線，我特地去觀察一下（圖／翻攝爆廢1公社）

▲老闆娘好身材一覽無遺！（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

食物配上美人，等於絕配！一名男網友笑稱，日前聽聞某小吃攤老闆娘抱怨，隔壁自從開麵線店後，生意大受影響，原PO好奇前往觀察，見到麵線老闆娘「犯規模樣」後，頓時讓他小鹿亂撞。「兇猛」影片曝光後，引發老司機秒暴動直呼餓了，而老闆娘身分也曝光，目前還是單身中。

一名男網友在臉書《爆廢1公社》上傳一段超養眼影片，只見一名綁著馬尾的老闆娘，穿著低胸緊身上衣，水蛇腰配著緊身牛仔褲，身材婀娜多姿，尤其上身模樣「超兇」，同時一邊熟練打包麵線，搖晃的景象，實在讓客人看暈了。

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原PO笑虧，聽聞隔壁陽春麵阿姨抱怨，自己賣了20幾年，無奈卻輸給這家位在隔壁，且只賣1個禮拜的麵線攤。好奇心驅使下，原PO特地選擇今日前來觀察，果真看到老闆娘本尊，以及敬業舀麵線的模樣後，瞬間秒懂生意好的原因了。

▲▼隔壁阿姨說她賣陽春麵20幾年，說輸給她隔壁賣1個禮拜的大腸麵線，我特地去觀察一下（圖／翻攝爆廢1公社）

▲老闆娘自曝喜愛游泳！（圖／翻攝爆廢1公社）

影片曝光後，掀起近5000名網友朝聖，紛紛暴動回應「沒有地址，要怎麼去買」、「是賣奶水還是大腸」、「看著看著也想吃了」、「好不好吃已經無所謂，我們要的是工作那份積極的態度」、「一看就一定好吃，我說的也是麵線」、「大腸香，麵線香，老闆娘更香」、「阿姨！這年頭賣吃的一定要有特色」、「人家是真的靠實力辣，阿姨叫女兒來賣就可以了」。

原來這位老闆娘在嘉義當地早已爆紅，小店就位在中正路上，她與弟弟共同經營8年，本站曾報導《正妹麵線老闆娘「三圍曝光」！目前仍單身　公布3大擇偶條件》，本尊害羞自爆，目前還是單身，更大方三圍「30C／23.5／33.5」，希望未來另一半能跟自己一起打拼、三觀很重要、然後要聊得來。

▼老闆娘身高157公分、體重45公斤。（圖／當事人提供）

▲▼正妹麵線老闆娘。（圖／當事人提供）

▼麵線攤是傳承奶奶的好手藝！（圖／翻攝腸玖大腸麵線-闆娘臉書）

▲▼嘉義驚見正妹老闆！彎腰舀「大碗公麵線」網餓瘋了。（圖／翻攝腸玖大腸麵線-闆娘臉書）

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麵線店老闆娘身材陽春麵

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