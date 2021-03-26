機師「執勤、隔離循環」陷憂鬱　莊人祥：檢疫天數有望再調整

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎肆虐，航空業因工作性質特殊，經常性陷入工作與檢疫的循環中。機師工會舉例，機師執飛3次長程航班，等於足足一個月都沒有休息時間，只能不斷的飛航與隔離。指揮中心發言人莊人祥回應，機組員已於3月12日從中低風險改為低風險管理，從原本的7天檢疫、7天自主健康管理，改為5天檢疫、9天自主健康管理，之後會再依據管理成效與疫情發展作調整。

機師工會表示，有56％機師出現較過往嚴重的失眠問題；71.5％感受到較過往更大的精神壓力；89％認為無法享有正常的日常生活。此外，有81.9％的機師在「體能維持上」出現問題，71.3％的機師在就醫上遭遇到困難。

機師工會舉例，飛航3次長程航班，行程表包括2/19-2/22 台北-洛杉磯-台北；2/23 在台檢疫；2/24-2/28 台北-紐約-台北；3/1-3/3 在台檢疫；3/4-3/7 台北-舊金山-台北；3/8-3/14 在台檢疫，等於整整一個月沒有辦法離開工作崗位與社區活動。

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衛福部長陳時中今（26）日上午出席社工司活動被問及此事回應，所有國際航班機組人員都會遇到相同困難，只是台灣算是抓的比較緊的。而機師工會的反應衛福部有看到，所以先前居家檢疫加到7天後，很快就降到5天，「之後很快又會往下降」。

莊人祥表示，未來機組人員相關檢疫措施，會依據風險進行調整，先由民航局評估方案，再由指揮中心考量可行性，如果有新方案會再行公佈。

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