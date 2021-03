蘇伊士運河塞船！俄國趁機推北方海路　「空間大到可作畫」成賣點

▲長榮貨輪在蘇伊士運河擱淺,造成運河「塞船」,俄羅斯竟趁機推動「北方海路」為另一選擇。(圖/路透)

文/中央社莫斯科25日綜合外電報導

台灣長榮海運「長賜輪」在蘇伊士運河擱淺,癱瘓了這條全球最繁忙航運水道之一。俄羅斯今天趁機推動「北方海路」(Northern Sea Route)為蘇伊士運河以外的另一選擇。

俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)長期以來主張海上貨運可沿著俄羅斯的西伯利亞海岸航行,不一定要經過蘇伊士運河,如今長賜輪堵住蘇伊士運河,俄羅斯藉此機會再次強調「北方海路」的可行性。

長賜輪是在巴拿馬註冊,屬於日本船東,本月23日在沙塵暴中擱淺於運河,阻礙了地中海和紅海之間的水路。全球海洋貿易額,超過10%仰賴蘇伊士運河。

