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蘇伊士運河塞船！俄國趁機推北方海路　「空間大到可作畫」成賣點

▲▼長榮貨輪擱淺蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長榮貨輪在蘇伊士運河擱淺，造成運河「塞船」，俄羅斯竟趁機推動「北方海路」為另一選擇。（圖／路透）

文／中央社莫斯科25日綜合外電報導

台灣長榮海運「長賜輪」在蘇伊士運河擱淺，癱瘓了這條全球最繁忙航運水道之一。俄羅斯今天趁機推動「北方海路」（Northern Sea Route）為蘇伊士運河以外的另一選擇。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）長期以來主張海上貨運可沿著俄羅斯的西伯利亞海岸航行，不一定要經過蘇伊士運河，如今長賜輪堵住蘇伊士運河，俄羅斯藉此機會再次強調「北方海路」的可行性。

長賜輪是在巴拿馬註冊，屬於日本船東，本月23日在沙塵暴中擱淺於運河，阻礙了地中海和紅海之間的水路。全球海洋貿易額，超過10%仰賴蘇伊士運河。

法新社報導，俄羅斯國營核子企業Rosatom今天半開玩笑地提出3個理由，要各國「將北方海路視為蘇伊士運河之外的可行選項」。

負責營運北方海路的Rosatom以英語推文表示，第1個理由是，北極海航道提供「更多空間，可用巨型貨船繪出（航行路線）獨特圖案」。Rosatomc還附上新聞網頁連結，內容是長賜輪在擱淺之前的路線圖，看起來像是男性生殖器。

Rosatom表示，第2個理由是，如果船在北方海路被困住，俄羅斯會派破冰船前往協助。

第3個理由則是「你可能會卡在蘇伊士運河好幾天」。Rosatom上傳變造後的「王牌大賤諜」（Austin Powers）系列電影畫面動圖，呈現主角卡在狹窄隧道內來回移動的樣子，電影中的主角原本開著接駁車，在動圖中被改成長賜輪。

俄羅斯為發展北方海路投下巨資，比起航經蘇伊士運河，這條航道能讓歐洲出發的貨船到亞洲港口的航程縮短15天。

隨著氣候變遷造成北方海路上的冰愈來愈少，俄羅斯正規劃利用這條航道，向海外市場出口石油和天然氣。

俄羅斯氣候監測單位今天表示，北方海路到了今年夏末「幾乎完全沒有冰」。去年這條航道的覆冰量已創下歷來最低紀錄。

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