誤會大了！屏東醫師接種疫苗「撞臉縣長」　網驚：兩個潘孟安...

▲網友誤以為潘孟安今天接種疫苗。（圖／翻攝自潘孟安臉書，下同）



記者蕭羽耘／綜合報導

今天是疫苗開打的第一天，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中搶先施打「全台第一針」，許多縣市首長也親赴第一波配有AZ疫苗的醫院。屏東縣長潘孟安22日一早前往屏基視察，沒想到本應該是第二順位接種疫苗的他，遭網友發現坐在椅子上挨針。但仔細一看，原來是急診醫師陳志文撞臉縣長，由於兩人太過神似，讓大家不禁直呼：「怎麼會有兩個潘孟安？」

各縣市醫護人員今天配合中央疫情指揮中心啟動疫苗接種，第一線的醫護人員優先施打。潘孟安一早到屏基關心第一波的施打情形，他也在臉書附上疫苗施打現場照，並表示，目前屏東獲得1100劑AZ，經調查屏東14家專責醫院高風險醫護人員的施打意願，有2000位醫護進行預約，會建立SOP、持續關注疫苗後續施打情形。

他呼籲，尚未分配到施打疫苗的民眾也不用擔心，台灣是世界上最安全的國家，在未來疫苗接種前，只要繼續做好｢防疫優先，生活如常｣，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，就能保護自己，保護他人。

事實上，縣市首長理應是接種疫苗的第二順位對象，有網友觀察到潘孟安臉書貼文照片，誤認坐在椅子上接種疫苗的醫師陳志文是潘孟安，兩人撞臉程度極高，好多人乍看之下，以為縣長居然先打疫苗。

就連民進黨立委林俊憲也嚇得在該貼文下留言，「第一眼以為中間是潘縣長，再仔細一瞧，原來縣長站在旁邊盯著看，看得我心裡發寒。」網友也感同身受地留言「猛一看我以為坐在椅子上的是潘孟安」、「怎麼會有兩個潘孟安縣長？」、「想說你怎麼瘦了，原來是誤會」、「看留言才發現坐在位子上的不是潘潘」。

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