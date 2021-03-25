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小琉球海廢創作「琉龜大俠」 再生藝術籲觀光+環保並進

▲屏東縣政府與小琉球白沙、全德國小的學童及環保團體海湧工作室打造「琉龜大俠」 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣政府與小琉球白沙、全德國小的學童及環保團體海湧工作室打造「琉龜大俠」 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2021辛丑正科屏東三大迎王平安祭典，將於國曆10月8日在琉球鄉首先登場，因應屆時鄉民回鄉與遊客湧入的人潮並推廣海洋教育，屏東縣政府於25日與小琉球白沙、全德國小的學童及環保團體海湧工作室攜手合作，用海洋廢棄物打造一隻總長180公分的「琉龜大俠」，呼籲民眾旅遊不忘環保，共同守護海洋。

▲屏東縣政府與小琉球白沙、全德國小的學童及環保團體海湧工作室打造「琉龜大俠」 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲▼咕咕幣。

▲屏東縣政府與小琉球白沙、全德國小的學童及環保團體海湧工作室打造「琉龜大俠」 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

縣長潘孟安表示，小琉球近10年來旅遊人數不斷增長，甚至在疫情趨緩期間，小琉球成了國人度假首選之一，而今年3年一次的琉球迎王將在10月8日到10月14日登場，又逢雙十國慶連假，鄉民返鄉及旅客湧入琉球的人潮可望創新高，因此希望這樣的「琉龜大俠」環保作品能提醒每一位來到小琉球的遊客，從你我做起，一起減塑，減少琉球島上的負擔。

交通旅遊處表示，「琉龜大俠」總長180公分，創作素材撿拾自海中垃圾有魚餌塑膠盒、塑膠桶蓋、塑膠軟墊、浮球等漁業用品，及日常沐浴乳罐、牛奶罐、行李箱、安全帽、臉盆、肥料桶、水桶等用品，這些漂浮海邊常見的廢棄物；由藝術家及志工們合力的經過清洗、晾乾、分類、拼貼，將這些垃圾轉變成再生裝置藝術素材。

「琉龜大俠」裝置藝術完成後，將設置在琉球鄉三角廣場！27日上午10點30分至下午4點30分，在三角廣場也會舉辦好吃、好玩還有DIY活動的減塑市集，邀請民眾參與，活動資訊可查詢屏東縣政府交通旅遊處官網及官方FB粉絲團 @屏東go好玩。

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