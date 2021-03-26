90kg保母悶壓11月嬰致死！老闆甩鍋變工友　母淚崩：睜眼說瞎話

記者黃宥寧／台北報導

內湖「我們的」托嬰中心90公斤廖姓保姆環抱11月大男嬰「叡叡」致死，一審處3年半有期徒刑；檢方另依業務過失致人於死罪起訴負責人黃祥官、共同照顧叡叡的保姆蘇昭伶及主任徐育質。士林地院26日開庭，3人仍否認犯罪，黃當庭稱僅做「修冷氣、維護環境」從負責人秒成工友。由於3人所述互有矛盾，檢方將聲請傳訊證人廖筱萍等人4月29日續行準備程序。

▲內湖「我們的」托嬰中心保母廖筱萍重壓11個月的叡叡導致窒息死亡，同班保母蘇昭伶26日出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

2019年4月擔任保姆廖筱萍在托嬰中心為了哄11個月大的叡叡午睡，竟以體重約90公斤身體手環抱重壓叡叡長達19分鐘，導致叡叡窒息死亡，士林地院2020年11月依過失致死罪判廖筱萍3年6月徒刑，目前上訴高院審理中。

負責人黃祥官、共同照顧叡叡的保姆蘇昭伶及主任徐育質依業務過失致人於死罪遭起訴，26日二度開庭進行準備程序。黃祥官當庭仍否認犯罪，並稱自己沒有任何托育證照所以僅能負責後勤支援，法官並詢問他工作內容，他竟回「舉凡冷氣壞掉、裝潢破損」都是他在處理，從多間托嬰中心秒變工友。

不僅如此當法官問黃祥官是否知道園所裡發生的事，黃祥官全回不知道，他表示自己有委託資深專業人員擔任督導巡察各園所；法官再問是否「有看過寶寶紀錄本？」他冷回「都沒看因為我沒照顧嬰幼兒專業及證照」除非有財務事情或是家長客訴他才會介入了解。

▼叡叡在托嬰中心竟遭保姆活活悶死，同為照顧者的保姆蘇昭伶也稱不是第一次看到廖筱萍這樣壓孩子。（圖／記者柳名耕翻攝）

同為叡叡照顧者保姆蘇昭伶，今仍否認犯罪並稱「我沒有和廖筱萍共同照顧叡叡」讓坐旁庭席叡叡的媽媽崩潰痛哭批「睜眼說瞎話嗎？在叡叡離開前，寶寶生活紀錄本最後3個月百分之60都是妳的簽名。」

▼叡叡父母親提供叡叡在托嬰中心的生活紀錄本，上面蓋有蘇昭伶印章，但蘇卻稱自己沒照顧過叡叡。（圖／記者黃宥寧攝）

托嬰中心業務主任徐育質也仍否認犯罪，並表示曾經有看到廖筱萍以環抱重壓方式讓嬰兒睡著，她曾告知廖別這樣，甚至也有將這件事情報告督導。當法官問她是否會看監視器，她則回「我是業務主任主要是做行政類，由於電腦跟監視器系統綁在一起如果切過去觀看就沒辦法做行政作業」徐甚至當庭抱怨，行政事務真的很忙，都要加班到晚上8、9點才能回家。

叡叡父母委任律師葉恕宏表示3人所述互有矛盾之處，希望能傳訊廖筱萍說明3人分工內容，並且是否知道廖筱萍有以重壓方式哄睡，為什麼沒有進行阻止。檢方也將聲請傳訊證人廖筱萍及共同被告，下次開庭將勘驗光碟針對犯罪事實是否有監督的疏失進行。法官諭知4月29日上午續行準備程序。

▼內湖「我們的」托嬰中心負責人黃祥官庭後為躲避媒體，竟躲在法院廁所內1個多小時。（圖／記者黃宥寧攝）

3名被告黃祥官、徐育質及蘇昭伶，開庭完為了躲避媒體拍攝，竟躲在法院多時。第一個出來則為蘇昭伶，面對記者提問「為什麼要否認自己沒有和廖筱萍共同照顧叡叡」她則一語不發快步離去。徐育質坐在3樓法庭外，她向記者委屈表示「我也要討生活工作，我不想讓同事知道」；黃祥官則從下午4點開完庭一直到5點半仍躲在法院內。

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