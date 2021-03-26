　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

90kg保母悶壓11月嬰致死！老闆甩鍋變工友　母淚崩：睜眼說瞎話

記者黃宥寧／台北報導

內湖「我們的」托嬰中心90公斤廖姓保姆環抱11月大男嬰「叡叡」致死，一審處3年半有期徒刑；檢方另依業務過失致人於死罪起訴負責人黃祥官、共同照顧叡叡的保姆蘇昭伶及主任徐育質。士林地院26日開庭，3人仍否認犯罪，黃當庭稱僅做「修冷氣、維護環境」從負責人秒成工友。由於3人所述互有矛盾，檢方將聲請傳訊證人廖筱萍等人4月29日續行準備程序。

▲▼內湖「我們的」托嬰中心，黃祥官、蘇昭伶。（圖／記者黃宥寧攝）

▲內湖「我們的」托嬰中心保母廖筱萍重壓11個月的叡叡導致窒息死亡，同班保母蘇昭伶26日出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

2019年4月擔任保姆廖筱萍在托嬰中心為了哄11個月大的叡叡午睡，竟以體重約90公斤身體手環抱重壓叡叡長達19分鐘，導致叡叡窒息死亡，士林地院2020年11月依過失致死罪判廖筱萍3年6月徒刑，目前上訴高院審理中。

負責人黃祥官、共同照顧叡叡的保姆蘇昭伶及主任徐育質依業務過失致人於死罪遭起訴，26日二度開庭進行準備程序。黃祥官當庭仍否認犯罪，並稱自己沒有任何托育證照所以僅能負責後勤支援，法官並詢問他工作內容，他竟回「舉凡冷氣壞掉、裝潢破損」都是他在處理，從多間托嬰中心秒變工友。

不僅如此當法官問黃祥官是否知道園所裡發生的事，黃祥官全回不知道，他表示自己有委託資深專業人員擔任督導巡察各園所；法官再問是否「有看過寶寶紀錄本？」他冷回「都沒看因為我沒照顧嬰幼兒專業及證照」除非有財務事情或是家長客訴他才會介入了解。

▼叡叡在托嬰中心竟遭保姆活活悶死，同為照顧者的保姆蘇昭伶也稱不是第一次看到廖筱萍這樣壓孩子。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

同為叡叡照顧者保姆蘇昭伶，今仍否認犯罪並稱「我沒有和廖筱萍共同照顧叡叡」讓坐旁庭席叡叡的媽媽崩潰痛哭批「睜眼說瞎話嗎？在叡叡離開前，寶寶生活紀錄本最後3個月百分之60都是妳的簽名。」

▼叡叡父母親提供叡叡在托嬰中心的生活紀錄本，上面蓋有蘇昭伶印章，但蘇卻稱自己沒照顧過叡叡。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼紀錄本。（圖／記者黃宥寧攝）

托嬰中心業務主任徐育質也仍否認犯罪，並表示曾經有看到廖筱萍以環抱重壓方式讓嬰兒睡著，她曾告知廖別這樣，甚至也有將這件事情報告督導。當法官問她是否會看監視器，她則回「我是業務主任主要是做行政類，由於電腦跟監視器系統綁在一起如果切過去觀看就沒辦法做行政作業」徐甚至當庭抱怨，行政事務真的很忙，都要加班到晚上8、9點才能回家。

叡叡父母委任律師葉恕宏表示3人所述互有矛盾之處，希望能傳訊廖筱萍說明3人分工內容，並且是否知道廖筱萍有以重壓方式哄睡，為什麼沒有進行阻止。檢方也將聲請傳訊證人廖筱萍及共同被告，下次開庭將勘驗光碟針對犯罪事實是否有監督的疏失進行。法官諭知4月29日上午續行準備程序。

▼內湖「我們的」托嬰中心負責人黃祥官庭後為躲避媒體，竟躲在法院廁所內1個多小時。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼內湖「我們的」托嬰中心，黃祥官、蘇昭伶。（圖／記者黃宥寧攝）

3名被告黃祥官、徐育質及蘇昭伶，開庭完為了躲避媒體拍攝，竟躲在法院多時。第一個出來則為蘇昭伶，面對記者提問「為什麼要否認自己沒有和廖筱萍共同照顧叡叡」她則一語不發快步離去。徐育質坐在3樓法庭外，她向記者委屈表示「我也要討生活工作，我不想讓同事知道」；黃祥官則從下午4點開完庭一直到5點半仍躲在法院內。

獨／買BMW百萬重機挨轟「祖傳三貸」　小鮮肉「一關鍵」打臉酸民

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！60歲科技董座判決結果出爐

獨／打兩份工買重機！騎士遭無照賓士男擊落慘死　友悲曝他生前經歷

兩大明星商品人氣爆棚

ET快訊
到底多缺水？3水庫「衛星空拍對比照」曝　網：心涼了一半
巴哈網友自製「口交惡徒」遊戲　槓南投縣府：王八蛋
快訊／奧斯卡影后生了！渾圓孕肚藏4個月　雙魚寶寶報到
GINO爆熱戀小13歲女星　網揪7同居證據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

90kg保母悶壓11月嬰致死！老闆甩鍋變工友　母淚崩：睜眼說瞎話

醉漢搭公車帽子不見狂咆哮　抄酒瓶要打司機2警壓制...東西在這啦

不滿遭爆料「司法界巴菲特」　石木欽告周刊求償千萬吞敗

水果攤商不滿2女徒對面擺攤PK　罵「背骨」有錯嗎？正解出爐

獨／高雄輕軌屢遭撞！通車7年29件交通事故　這件賠償破百萬　

馬卡龍王子遭鄰居盯上！施易男開店又被控：阻礙逃生　結果出爐

台南佳里命案　狠男刺死女友母「3樓殺到1樓」拒認罪收押

闆娘揪2閨蜜狂刷民宿負評！「毀滅式」轟炸　3女判拘再賠30萬

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

90kg保母悶壓11月嬰致死！老闆甩鍋變工友　母淚崩：睜眼說瞎話

醉漢搭公車帽子不見狂咆哮　抄酒瓶要打司機2警壓制...東西在這啦

不滿遭爆料「司法界巴菲特」　石木欽告周刊求償千萬吞敗

水果攤商不滿2女徒對面擺攤PK　罵「背骨」有錯嗎？正解出爐

獨／高雄輕軌屢遭撞！通車7年29件交通事故　這件賠償破百萬　

馬卡龍王子遭鄰居盯上！施易男開店又被控：阻礙逃生　結果出爐

台南佳里命案　狠男刺死女友母「3樓殺到1樓」拒認罪收押

闆娘揪2閨蜜狂刷民宿負評！「毀滅式」轟炸　3女判拘再賠30萬

保護徐若熙！本季最多只投5局　鋼龍二軍投滿再上

美國連22季蟬聯國銀海外最大曝險國　中國大陸位居第二

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

北漂桃園被騙！中年伯3天只喝水　他伸援手結局超暖　

俄羅斯飛彈護衛艦「堅強號」現身蘇伊士運河　網怕爆：想幹嘛！

食道癌＝隱形殺手！4高危險族群注意：胃食道逆流「風險暴增40倍」

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

狠母棄養6歲女童！她同住19隻貓　「餓了吃飼料」只會喵喵叫

麥寮六輕南亞海豐總廠火警調查出爐　雲林環保局加重裁罰45萬

【廣編】溫柔不間斷！刷樂慶30週年　將連續5年贊助偏鄉口腔保健

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

她偷吃懷孕在廁所生下男嬰！「裝箱」棄屍儲物間

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

即／祝釩剛慘了！尿檢沒過「撤銷緩起訴」

台大宅王「討無分手炮」街砍女友47刀　脫內褲吻下體震驚全台

獨／「厭世越南妻」預謀落跑　公公怒：加倍懸賞

即／潘穎諄失聯！救難協會疑接收「F-5E定標器訊號」

姊撒447萬訂做混血兒　弟捐精烏克蘭找代孕

【心內話】我是錢櫃大火倖存者

男自願送女友賣淫　真愛不起訴

更多熱門

相關新聞

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

生命力比想像中的還要強大！日前一名網友陳禾康分享，飼養的母蜜袋鼯產下胎兒一個月後不幸離世，留下育兒袋中的只有2.7克的寶寶。蜜袋鼯寶寶連眼睛都還來不及睜開，就失去母親的照顧，但牠在飼主的照顧下仍大口喝奶，努力想活下去的模樣小小身影感動無數人。

網美熱點農禪寺內墜樓亡！廣告工人遇無良老闆枉死

網美熱點農禪寺內墜樓亡！廣告工人遇無良老闆枉死

牽汪散步遭嗆野狗　爸怒回一句話

牽汪散步遭嗆野狗　爸怒回一句話

女大生活得像狗PO千字遺言自殺亡

女大生活得像狗PO千字遺言自殺亡

千金徵老公！月薪90K起跳　萬人卻勸不能娶

千金徵老公！月薪90K起跳　萬人卻勸不能娶

關鍵字：

托嬰負責人我們的過失致死父母寶寶黃祥官

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面