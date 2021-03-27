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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

費鴻泰要衛福部修法　托嬰中心年齡上限應改為「不得逾學齡三歲」

▲國民黨立委費鴻泰▼ 。（圖／費鴻泰辦公室提供）

政治中心／台北報導

針對目前國內公立幼兒園兩歲專班設立不足，「年齡三歲」但未達「學齡三歲」幼兒很難參加幼兒園專班，國民黨立委費鴻泰要求衛福部研議修法，將托嬰中心受托幼兒年齡上限「不得逾年齡三歲」的規定，修改為「不得逾學齡三歲」。

費鴻泰指出，目前依據「兒童及少年福利機構設置標準第5條第2項訂定，托嬰中心已收托之兒童達二歲，尚未依幼兒教育及照顧法規定進入幼兒園者，托嬰中心得繼續收托，其期間不得逾一年」。因此，幼兒年滿3歲，即不得於托嬰中心繼續托嬰；若違法繼續托嬰，托嬰中心違法，會有相關罰則。

費鴻泰表示，以台北市為例，公立兩歲專班招生員額約1,800名，公立幼兒園招生員額18,000名，顯見此問題急需解決；雖然教育部於前年有針對該問題提出相關加碼政策，增設班級另外加碼補助，但是都還是要時間，目前全台灣2歲幼兒入園率是23%，依規劃113年全台幼兒園將增加800個2歲班，增加1.2萬個招生名額，2歲入園率將可達到OECD國家平均的33%水準，相關配套上路仍需多年，緩不濟急。

費鴻泰說，依據「兒童及少年福利機構設置標準」，規範托嬰中心可以托育滿二歲不得逾三歲以年齡來限制，但ㄧ般幼稚園卻規定為學級制，這樣造成於9月之後出生的幼童，在照顧與上學的銜接上就發生問題。廣設幼兒專班為長期計畫，鬆綁法令為當務之急，為解決幼童受托銜接問題，所以他提出書面質詢，要求衛福部研議修正該法，將「年齡限制」改為「學齡限制」。

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