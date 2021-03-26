拜登終於對北韓「硬起來」！批試射違反安理會決議：將有相應舉措

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於昨（25）日上午7時朝東海（日本海）試射2枚新型戰術誘導飛彈，其官媒聲稱飛行距離達600公里，為經改良的「伊斯坎德爾飛彈」（KN-23），可搭載核彈頭攻擊南韓全境。對此，美國總統拜登在就任後首場記者會上痛批，北韓此舉違反聯合國安理會決議，警告若北韓仍選擇使周邊局勢緊張，美國將做出相應舉措。

▲北韓官媒公開25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面。（圖／達志影像）

拜登同時表示，美國政府已經做好與北韓進行外交對話的準備，而談判的最終結果，是務必促成北韓去核。

根據《韓聯社》報導，拜登於當地時間25日下午在白宮舉行就任2個多月後的第一場記者會，他表示，「北韓進行某特定飛彈的試射，違反聯合國安理會第1718號決議，該決議禁止進行彈道飛彈試射。我們正與同盟、夥伴進行協商，若他們（北韓）仍持續選擇助長緊張局勢，我們將有相應的舉措。」

▲美國總統拜登在白宮召開就任2個多月後首場記者會。（圖／路透社）

拜登的立場十分明確，「我已做好與北韓達成某種形式的外交準備，不過這得以達成北韓去核之最終結果上做為基礎，而這正是我們與同盟進行協商下，目前所做出的結論。」

現場一名記者向拜登提問，當初前總統歐巴馬在卸任前，曾警告即將接棒的川普，北韓將會是最優先的外交政策課題，「而這是否為拜登總統評價此次北韓危機的方式」，拜登簡短回答「是」（Yes）。

報導分析，此次拜登針對北韓的談話，為就任總統兩個多月以來首次向北韓發出的警告訊息，顯示出北韓此次試射彈道飛彈，對於正致力推動北韓去核的美國當局而言，其在外交上的努力毫無助益，而拜登也明確將此次北韓試射彈道飛彈的舉動，是為實質性的軍事挑釁行為，此次拜登的回應與先前北韓21日試射短程巡弋飛彈時呈明顯對比。

美國政府預計呼籲聯合國安理會召開對北韓制裁委員會。

▲北韓金與正、崔善姬近日針對美國發表態度強硬的談話。（圖／達志影像）

其實美國近期於3月在韓半島（朝鮮半島）與南韓舉行聯合軍演、15至18日先後派出外交與國防高層造訪日本與南韓，並屢次提出與盟邦合作推動「北韓去核」、北韓企業家文哲明（문철명，音譯）從馬來西亞被引渡至美國接受FBI審問，最後北韓宣告與馬國斷交，種種言行與事件觸怒北韓當局敏感神經。

北韓外務省副相崔善姬呼籲美國撤回敵對政策，否則朝美永遠無法達成對話。勞動黨副部長金與正（金正恩胞妹）則在談話中表示對美韓軍演的嚴重不滿，除認為南韓「背叛同族」，更開嗆拜登「未來4年若想睡得安穩，就別製造煙硝味。」

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