撞球界「黑寡婦」近照曝！樂觀面對癌末化療：會與病魔對抗到底

▲暱稱「黑寡婦」的珍娜李（Jeanette Lee）罹患卵巢癌末期，醫師研判生命剩下不到1年。（圖／CFP）

實習記者陳妙津／綜合報導

美籍韓裔職業撞球球星珍娜李（Jeanette Lee）上月18日驚傳罹患卵巢癌4期，被美國醫生判定壽命剩下數月到一年左右，但她仍積極對抗病魔，目前正進行第三輪化療中。昨日在個人臉書PO出全家福近照，樂觀感謝來自外界的善心資助，未來會繼續全力以赴以擊敗癌症。

▲珍娜李的一頭長髮因化療副作用而掉落，但臉上露出微笑，展現對抗病魔的積極態度。（圖／翻攝自fb／Jeanette Lee）



綜合外媒報導，現年49歲的珍娜李（Jeanette Lee）Po出全家福近照，可見她一頭秀髮因化療副作用而掉落，但臉上仍掛開朗微笑。她感激表示，友人日前協助開設的募資平台「 GoFundMe」，已經突破20萬美元，預估很有可能達成目標25萬美元（約699萬台幣），尤其絕大多數是小額捐款，點滴善意匯成巨流，讓她深受鼓勵，這筆資金將用於3名女兒的教育基金，「我決心與病魔對抗到底，因為你們的慷慨，才讓我能全力以赴，我欠大家，謝謝你們！」

Want to tell you all... I am overwhelmed with gratitude and genuinely humbled at the success of the GoFundMe campaign... 由 Jeanette Lee 發佈於 2021年3月22日 星期一

珍娜李（Jeanette Lee）在世界女子撞球又有「黑寡婦」（Black Widow）之稱，擁有超過30年職業撞球選手經歷，在1990年代活躍一時，曾多次來台參加安麗盃撞球賽，雖然曾因為長期打球姿勢導致脊椎側彎，進行過10次以上手術，還受纖維肌痛症所苦，但仍堅不放棄最熱愛的撞球運動，積極堅毅的人生態度給不少球迷帶來鼓舞。