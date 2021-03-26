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北韓官媒證實試射「彈道飛彈」！飛600km精準打擊目標...拜登暴怒

▲▼北韓官媒公開3月25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面，據稱其飛行600公里。（圖／達志影像）

▲北韓官媒公開25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓昨（25）日上午7時6分、25分自咸鏡南道咸州郡朝東海（日本海）方向發射2枚飛彈，飛行距離約450公里、最大飛行高度60公里，美日韓軍方與情報當局推測為短程彈道飛彈，且可搭載核彈頭，打擊南韓全境。今（26）日，北韓官媒於清晨正式證實這項消息，聲稱飛彈飛行600公里後精準打擊目標，不過最高領導人金正恩並未至現場指導試射。美國總統拜登抨擊，北韓此舉違反聯合國安理會協議。

北韓（朝鮮）官媒《朝中社》於26日上午報導中指出，國防科學院於3月25日進行經改良的新型戰術誘導飛彈試射，為新研發的武器，試射的2枚飛彈精準打擊朝鮮東海（日本海）600公里以外的目標物。

北韓國防科學院指出，該款新型戰術誘導飛彈的彈頭重量達2.5公噸，為經過特別改良的武器，透過此次試射確定改良型固體燃料火箭發動器的性能，並再次展現先前其在低空突防上的不規則軌道特性，該性能先前已在其他誘導飛彈上充分展現。

▲▼北韓官媒公開3月25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面，據稱其飛行600公里。（圖／達志影像）

▲北韓官媒公開25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面。（圖／達志影像）

根據南韓《韓聯社》報導，北韓25日試射的2枚彈道飛彈，確認是經過改良的北韓版「伊斯坎德爾飛彈」（KN-23），在今年1月勞動黨第8次全代會的閱兵儀式上首度對外公開亮相，其在飛行時可以突然上升，在機動性上更具優勢，彈頭比以往的KN-23來的更尖銳，搭載該款飛彈的移動型發射車（TEL）車軸也由4軸增至5軸，由於其使用固體燃料，因此在10至15分鐘內便可完成發射準備。

從北韓官媒此次公開的相片中可以觀測出，25日試射的新型戰術誘導飛彈與今年1月勞動黨第8次全代會上公開的伊斯坎德爾飛彈，在尖銳的彈頭外觀上皆成黑白相間，飛彈側面寫上型號「ㅈ19992891」。

北韓官媒雖主張此次試射飛行距離為600公里，不過南韓軍方推測其飛行距離僅為450公里。

▲▼此次試射由北韓軍方高層李炳哲指導，金正恩並未坐鎮現場。（圖／達志影像）

▲此次試射由北韓軍方高層李炳哲指導，金正恩並未坐鎮現場。（圖／達志影像）

報導指出，金正恩並未親自坐鎮此次飛彈試射，反而是由勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲，以及勞動黨軍需工業部門與國防科學研究院高階主管，似乎是一方面欲藉由此次試射向美國施壓、一方面又得避免周邊區域局勢失控。

李炳哲在指導發言時，並未明確提到是針對美國與南韓。他表示，「此次試射在貫徹勞動黨第8次全代會所提出的國防科學政策上，成為至關重要的工程。此次武器研發與試射，在強化我國軍事力量、抑制存在於朝鮮半島（韓半島）的各種軍事威脅上，具有其重大意義。」

此次飛彈試射，為拜登就任美國總統後的首次彈道飛彈試射，美國將要求聯合國安理會召開對北韓制裁委員會。拜登表示，此次北韓試射已違反聯合國安理會決議，「若美朝關係再度呈現緊張局勢，（我方）將會做出相應舉措。」

►北韓又射了！朝日本海發射…《路透》：日本懷疑是彈道飛彈
►時隔1年！北韓發射2枚彈道導彈　日相強烈譴責「將與拜登討論」

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 
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