「雨馬」跟台北101同框！國父紀念館水池前展示　期間限定新景觀

▲紙風車劇團「雨馬」前進國父紀念館展示，成為台北期間限定新景觀！（圖／高修民攝影／紙風車劇團提供）



記者林育綾／台北報導

紙風車劇團與客委會合作親子劇《雨馬》在兩廳院廣場演出後大獲好評，如今前進國父紀念館，除了演出行動劇，即日起至28日在噴水池廣場前還有「雨馬」靜態展示，10公尺龐然大物穿插燈光效果，搭配代表台灣的台北101大樓背景，形成期間限定的美麗新景觀！

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▲紙風車劇團「雨馬」位於國父紀念館展示。（圖／高修民攝影／紙風車劇團提供）

10公尺高、重達7噸的巨型移動裝置「雨馬」，是台灣劇場界近10年來最大的行動藝術裝置，紙風車劇團團長任建誠提到，傳說雨馬僅在下大雨時出現，它的出現是為了追尋歷史，形同召喚屬於我們的回憶，也象徵帶來幸福。行動劇由客委會和紙風車劇團共同製作，打破劇場鏡框式舞台，以巨型行動裝置結合數位影像、歌舞特技與水火特效，以最高規格打造台灣兒童劇。

《雨馬》3月12日、13日在兩廳院廣場演出後大獲好評，如今移至國父紀念館中山公園噴水池前廣場，以「靜態展示」及「濃縮版行動劇」方式演出。客家委員會范佐銘副主委亦表示，演出將客家語言融入劇情，再加上小野老師很棒的劇本，富含了歷史文化意義。

▲「雨馬」身上有帶著彩虹、象徵幸福的記號。（圖／高修民攝影／紙風車劇團提供）

除了精彩的歌舞，也讓觀眾們可以近距離欣賞「雨馬」的英姿以及演員肢體動作，任建誠表示，「先前兩廳院小朋友的回饋很好，而透過行動劇可以拉近與觀眾的距離，且雨馬的表情都會跟先前晚上演出的感覺更加不同，行動劇還會忠實呈現歡猴島的缺水問題、疫情時事的展現。」

曾有看完的家長說，「以前不知道要如何跟小朋友介紹客家文化，《雨馬》將客家文化以多元展現方式呈現，讓孩子透過看戲就能耳濡目染。」也有觀眾表示，「辛苦所有工作人員，你們背後的努力我們感動在心，劇本的設計也鼓舞了人心，一起勇敢、堅強、溫柔，做應該做的事」。

另外「雨馬」延續到晚間靜態展示，即日起至3月28日佇立在國父紀念館中山公園噴水池前，每日上午10點至晚上8點，10公尺龐然大物穿插燈光效果，搭配代表台灣的台北101大樓背景，形成美麗的景觀。

▲▼紙風車劇團「雨馬」位於國父紀念館展示。（圖／高修民攝影／紙風車劇團提供）

而行動劇將於3月27日、28日演出，防疫期間配合相關規定，行動劇演出採實聯制並限制入場人數，紙風車劇團提醒觀眾可提早至現場排隊，沒有排到的觀眾仍可至廣場外欣賞，再次呼籲請務必遵守防疫規範，保持社交距離，欲瞭解活動可至紙風車劇團粉絲專頁查詢。

「雨馬」靜態展示

即日起~3/28(日)

時間：10:00-20:00

地點：國父紀念館中山公園噴水池前廣場

《雨馬》行動劇

3/27(六)~3/28(日)

13:30、15:00、16:30 (演出時間依現場公告為主)

關於《雨馬》



2021年春，客家委員會與紙風車劇團聯手製作的2021客家親子劇《雨馬》，這個客家新童話，是小野和孩子斷斷續續講了七年，探討「記憶和歷史」的童話故事，為了搬上大型的舞臺劇演出，和紙風車編導團隊一同改編。故事描述歡猴島上的猴族與花族因為猴痘及乾旱讓族人困擾不已，為了脫離這個困境，族人想盡辦法解決卻也因此引起對立，卻因為三個孩子堅強、溫柔與勇敢的勇氣，發現被隱瞞的歷史，也化解所有危機與二個族群誤解。



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