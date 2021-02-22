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紙風車打造5層樓高移動裝置！全新戶外大型演出《雨馬》3月登場

▲▼紙風車劇團2021年將推出全新戶外大型演出《雨馬》，打造身高10公尺、近5層樓高的巨型裝置。綠光劇團將推出臺灣原創經典音樂劇《結婚！結昏？辦桌》。（圖／紙風車劇團、綠光劇團提供）

▲紙風車劇團2021年將推出全新戶外大型演出《雨馬》，打造身高10公尺、近5層樓高的巨型裝置。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團面臨疫情和環境挑戰，將推出全新戶外大型演出《雨馬》，打造近十年來劇場界最龐大移動式裝置藝術，身高10公尺、近5層樓高的巨型裝置，突破劇場框架和極限，整個觀眾席也會成為表演舞台，獲得全新看戲體驗！《雨馬》預計最快3月演出，將身披繁花與彩虹色彩，象徵雨後和平與幸福的約定。

▲▼紙風車劇團2021年將推出全新戶外大型演出《雨馬》，打造身高10公尺、近5層樓高的巨型裝置。綠光劇團將推出臺灣原創經典音樂劇《結婚！結昏？辦桌》。（圖／紙風車劇團、綠光劇團提供）

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▲紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」如今已巡演倒數65個鄉鎮。（圖／紙風車劇團）

受到疫情影響，紙風車劇團今年1月至2月演出皆取消，但「3大公益項目」將持續推動，也期盼各界人士贊助和支持，其中「368鄉鎮市區兒童藝術工程」如今已巡演倒數65個鄉鎮，仍有一大段目標需要努力，目標讓各地的孩子都能接觸表演藝術的美好。

▲▼紙風車劇團2021年將推出全新戶外大型演出《雨馬》，打造身高10公尺、近5層樓高的巨型裝置。綠光劇團將推出臺灣原創經典音樂劇《結婚！結昏？辦桌》。（圖／紙風車劇團、綠光劇團提供）

▲「紙風車青少年反毒戲劇工程」每次演出後，都可在校內引發學生長達2周時間討論。（圖／紙風車劇團）

而「紙風車青少年反毒戲劇工程」計畫已執行第9年，去年因疫情影響到9月才重啟反毒工程，目前達成76%完成率，但全台957所學校，仍有231所尚未巡演，其中包含連江澎湖離島及偏鄉的學校尚未演出，然而劇團表示，「毒品入侵不會因疫情而停歇」，因此反毒的腳步更應持續及加強，期盼有更多各界人士的協助，讓今年能夠突破8成的完成率。團長任建誠還說，反毒戲劇每次演出的效果都很好，甚至能在校內引發學生持續討論長達2週。

此外「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」方面，由於服役6年的卡車使用年限已到，除了考量使用之安全，也期盼新卡車可以帶給觀眾更多的視覺及藝術饗宴，因此今年推出全新的藝術卡車，同時邀請國際塗鴉藝術家BOUNCE 量身彩繪，藝術卡車將從6.5噸升級17噸，勢必將再引起話題。目前正在做最後的完成階段，預計6月重新起跑，期盼新卡車的重啟，讓藝術卡車計畫能夠持續深入各個鄉村，將表演藝術深入臺灣每個角落。

▲▼紙風車劇團2021年將推出全新戶外大型演出《雨馬》，打造身高10公尺、近5層樓高的巨型裝置。綠光劇團將推出臺灣原創經典音樂劇《結婚！結昏？辦桌》。（圖／紙風車劇團、綠光劇團提供）

▲紙風車劇團2021年將推出全新戶外大型演出《雨馬》，打造身高10公尺、近5層樓高的巨型裝置。（圖／紙風車劇團）

而今年3月，紙風車劇團將推出戶外大型演出《雨馬》，打造身高10公尺，近5層樓的巨型移動藝術裝置，突破劇場極限。「雨馬」將身披著繁花與彩虹色彩，象徵雨後和平與幸福的約定，藉由戲劇溫柔而堅定的力量，代表臺灣在疫情中獻給全球孩子的祝福。全劇透過舞台的變革、巨大行動裝置的加入，打破鏡框式舞台劇場的框架，使整個觀眾席也成為表演舞台，讓觀眾獲得全新看戲體驗。

▲▼紙風車劇團2021年將推出全新戶外大型演出《雨馬》，打造身高10公尺、近5層樓高的巨型裝置。綠光劇團將推出臺灣原創經典音樂劇《結婚！結昏？辦桌》。（圖／紙風車劇團、綠光劇團提供）

▲▼綠光劇團將推出臺灣原創經典音樂劇《結婚！結昏？辦桌》。（圖／綠光劇團提供）

▲▼紙風車劇團2021年將推出全新戶外大型演出《雨馬》，打造身高10公尺、近5層樓高的巨型裝置。綠光劇團將推出臺灣原創經典音樂劇《結婚！結昏？辦桌》。（圖／紙風車劇團、綠光劇團提供）

而綠光劇團今年上半年將推出臺灣原創經典音樂劇《結婚！結昏？辦桌》共21場，展現濃厚的台灣本色，更將編曲、舞蹈全面升級，日前舞者甄選共248人熱烈報名，僅3%的錄取率，邀請年輕有活力的舞者站上國家級舞台上演出，春節之後更如火如荼地進行肢體訓練與彩排。

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