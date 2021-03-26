苗栗有5水庫竟限水　曾玟學QA解答「供5停2」4大黑人問號

▲台中、苗栗自4月6日起開始實施「供5停2」限水措施，不少民眾對此提出質疑，苗栗縣議員曾玟學用專業角度一一為民眾解答。（圖／曾玟學臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

水情吃緊，經濟部長王美花宣布，苗栗、台中從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水；政策都還沒開始實施，苗栗縣不論官員、百姓不滿聲音排山倒海而來。主攻台灣水資源政策研究的苗栗縣議員曾玟學，26日也在臉書發表自己的論述，對民眾質疑的4大問題一一做出專業解答。

其中最讓民眾質疑的部分「苗栗不是很多水庫？為什麼要限水？」對此，曾玟學表示，苗栗共有5個水庫，其中永和山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫為主要的公共給水水庫，3個水庫的有效水位都剩下近1成而已，而我們攤開全台灣的水庫來看，除了同屬中部的德基水庫也很低，其餘水庫多半都還有3成到5成的庫容量（除曾文水庫僅剩15%）。所以我想不是要修理藍營執政的縣市，而是因為苗栗、台中的水庫蓄水量真的不夠了。

曾還說，目前的天氣預報也指出4月可能不會有顯著降雨，若不提前因應，以這段時間永和山水庫每天減少0.2%的速度，我們可能根本撐不到5月梅雨季就會無水可用。但更令人擔憂的是，5月梅雨季的狀況沒人說的準，而5月底前若沒累積降雨到300毫米，也無法解除紅燈警報。

民眾質疑第2點，為什麼是人口最多的頭份竹南？其他鄉鎮為何不用停？曾也說，理由很簡單，因為永和山水庫狀況太不好了，本次分區限水的頭份竹南，就是永和山水庫及東興淨水場供應的區域，也因為這樣，不只有頭份竹南，同屬永和山水庫給水區的新竹縣寶山鄉、新竹市香山區、苗栗縣後龍鎮少數里也在分區限水範圍。水的輸送配置是物質性的，跟電或訊號不同，因此有較高度的地區別和限制，不是想怎麼調就怎麼調的。

至於第3個質疑，苗栗的水不是都送去台中和新竹，我們不能留著自己用嗎？曾回答，水資源治理一個基本觀念的就是「區域治理」，因為水資源服務範圍與行政轄區劃分經常會是不一致的，在此特性之下，跨域治理更有其必要性。因此，水資源的配置不應該以行政區域來劃分，其必然會是區域調度，若是自己縣市的水庫自己用，沒有水庫的縣市情何以堪。

最後，民眾質疑為什麼是供5停2？不能供3停1嗎？曾表示，苗栗的2個主要水庫，永和山水庫和鯉魚潭水庫區域其供水的方式並不一樣。永和山水庫的水由東興淨水廠處理後，主要是透過高低差以重力流供水，部分地區以加壓供水。而停水不是單純打開水龍頭就有水，關上水龍頭就沒水這麼單純，其中的操作相當複雜。

他還說，供5停2是水公司依照過去桃園限水的經驗，發現如果用分多次、停1天的方式，因為更頻繁停水復水，水管的管壓變動也更頻繁，水管爆管的風險會增加很多，且停水再復水，水管中的空氣會阻塞，必須先排氣，時間差往往也超過1天。

更重要的一點是因為重力流供水的方式，若採取供３停１或供２停１，那麼位處高處的住宅和社區，將會一直無水可用。因位處低處的用水器具會先被補充，但因為供水的天數短，高處的水還沒被補充完全就會又到停水的時候，接著水一來又會先補充低處，如此反覆，高處始終用不到水。

曾玟學強調，在水資源治理上，我們除了不該用縣市本位思考，更應該揚棄大水庫思維，高度仰賴水庫水源的狀況，若遇到水庫沒水，幾乎就是束手無策，只能等待老天下雨。台灣的降雨量一直不低，但因為地形我們留不住水，面對這次的危機，期許中央地方能攜手共同渡過。

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