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苗栗市降車禍事故率　竟是砸471萬建「金龍」抗煞

▲苗栗縣政府花費471萬建造金龍裝置藝術抗煞。（圖／翻攝自曾玟學臉書影片）

▲苗栗縣苗栗市公所花費471萬建造金龍裝置藝術抗煞。（圖／翻攝自曾玟學臉書影片，下同）

政治中心／台北報導

受到中國文化影響，龍在許多人心中是祥瑞象徵，但是否具有抗煞效果，就見仁見智了。苗栗縣議員曾玟學1月5日在臉書上傳1則影片，指出苗栗縣苗栗市公所為降低聯合大學二坪與八甲校區中間的聯大路車禍事故發生，竟斥資471萬元蓋了一座金龍的裝置藝術抗煞。對此，有網友表示，「我整個黑人問號」。

影片以「金龍鎮煞！降低車禍的解方竟是？」為題，指出聯大路自2010年開通之後，5年內就發生超過130起事故，因此苗栗市公所則特別在聯合大學二坪校區跟八甲校區間的路段，斥資471萬蓋了一座名為「見龍在田」的金龍裝置藝術鎮煞；不過原本設計時，這隻「龍」的顏色並非金色，而是不鏽鋼材的鐵灰色，但後來公所憂心雕像反光恐造成更多事故，所以塗改成金色。

曾玟學在影片中表示，「我們改善道路的其中一個方案竟是放了一個裝置藝術」，且聽說整個苗栗共有4隻龍分別在不同方位。接著，他在苗栗市為公路口找到第2座金色的龍「飛龍在天 福庇萬民」，鎮守著苗栗市東邊的入口；第3隻「龍騰貓裏」在龜山大橋，鎮守苗栗南邊的入口；第4隻龍「九鯉化龍 護佑貓裏」則在文發路、經國路口。

至於為何苗栗會有4隻龍的裝置藝術？曾玟學解釋，除了這是公部門最喜歡做的景觀跟入口意象之外，主要是因為苗栗市元宵慶典「火旁龍」是當地很重要的特色，每年在元宵節後苗栗市都會舉辦「火旁龍」的活動，所以苗栗市就把龍當成很重要的一個文化象徵。

對於苗栗市公所發包建造龍的裝置藝術抗煞，有網友表示，「金龍鎮煞也太幽默了吧」、「只有苗栗可以超越苗栗」、「這一定是經過苗栗國師指點」、「提倡科技執法，結果玄學處理。我整個黑人問號」、「都已經21世紀了! 還不科學辦事! 又弄個裝置藝術來破壞大自然景觀! 年輕人你們要加油!」。

▲▼苗栗縣政府花費471萬建造金龍裝置藝術抗煞。（圖／翻攝自曾玟學臉書影片）

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