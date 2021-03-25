抗旱大作戰！通霄溪伏流水截流工程　預計4月底完成投入抗旱

▲苗栗地區水情嚴峻，縣長徐耀昌25日上午視察通霄溪伏流水截流及蓄水工程執行進度。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗地區水情嚴峻，水庫蓄水量低於2成，縣長徐耀昌為強化抗旱工作，25日上午視察通霄溪伏流水截流及蓄水工程執行進度，希望水利處加緊腳步，在4月底完成初步的取水設施，以早日投入抗旱。

經濟部中區水資源局為改善通霄地區灌溉用水不穩定問題，運用前瞻基礎建設計畫經費，補助縣府1億9千餘萬元辦理通霄溪伏流水截流及蓄水工程，主要工程項目包括設置2700公尺集水暗管、536公尺輸水管、集水井1座及抽水設備、2座農塘蓄水量9.4萬噸、10處20座水塔、供水管網2000公尺，預計今年6月竣工，可供周邊區域農田灌溉使用，開發的下挖式蓄水農塘依常態供取水量估算受益農地234筆，面積約31公頃。

水利處長楊明鐃指出，目前工程進度約達45％，該工程的取水設施4月底可完成，經評估可利用已完成設施進行取供水使用，依目前現地水量，預估每天約可提供1000噸非民生用水，在6月工程全部竣工後，亦可蓄留取用的伏流水供緊急使用，2座農塘蓄水量約9.4萬噸。

▲縣長徐耀昌聽取簡報了解進度，以評估何時可投入抗旱水源。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐耀昌表示，工業用水戶4月1 日起，節水率提高至13％，可多加利用縣內設置的水源，減少自來水使用量，以維持民生用水，可供用水的地點包括設有淨水設備的後龍大山里、竹南頭份水資源回收中心、田寮圳水質淨化場，苗栗水資中心5月中旬可增設1組。

此外，縣府也積極整備抗旱，已盤點36口水井，以因應緊急供水需求，水利署亦規畫在苗市經國路旁新鑿10處抗旱水井 ，每日約提供1萬噸用水，後續並將搭配Q water 淨水設備淨水後供應民生用水，配合協助自來水公司取用後龍溪伏流水，每日約供民生用水0.6萬噸，同時配合水利署在後龍鎮大山里設置砂濾級淨水設備每天可提供1500噸民生用水，在竹南頭份水資源回收中心設置RO逆透淨水設備產水，每天約供應 1500噸工業冷却水及生活次級用水。

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