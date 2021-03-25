　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

抗旱大作戰！通霄溪伏流水截流工程　預計4月底完成投入抗旱

▲苗栗地區水情嚴峻，縣長徐耀昌25日上午視察通霄溪伏流水截流及蓄水工程執行進度。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗地區水情嚴峻，縣長徐耀昌25日上午視察通霄溪伏流水截流及蓄水工程執行進度。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗地區水情嚴峻，水庫蓄水量低於2成，縣長徐耀昌為強化抗旱工作，25日上午視察通霄溪伏流水截流及蓄水工程執行進度，希望水利處加緊腳步，在4月底完成初步的取水設施，以早日投入抗旱。

經濟部中區水資源局為改善通霄地區灌溉用水不穩定問題，運用前瞻基礎建設計畫經費，補助縣府1億9千餘萬元辦理通霄溪伏流水截流及蓄水工程，主要工程項目包括設置2700公尺集水暗管、536公尺輸水管、集水井1座及抽水設備、2座農塘蓄水量9.4萬噸、10處20座水塔、供水管網2000公尺，預計今年6月竣工，可供周邊區域農田灌溉使用，開發的下挖式蓄水農塘依常態供取水量估算受益農地234筆，面積約31公頃。

水利處長楊明鐃指出，目前工程進度約達45％，該工程的取水設施4月底可完成，經評估可利用已完成設施進行取供水使用，依目前現地水量，預估每天約可提供1000噸非民生用水，在6月工程全部竣工後，亦可蓄留取用的伏流水供緊急使用，2座農塘蓄水量約9.4萬噸。

▲縣長徐耀昌聽取簡報了解進度，以評估何時可投入抗旱水源。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲縣長徐耀昌聽取簡報了解進度，以評估何時可投入抗旱水源。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐耀昌表示，工業用水戶4月1 日起，節水率提高至13％，可多加利用縣內設置的水源，減少自來水使用量，以維持民生用水，可供用水的地點包括設有淨水設備的後龍大山里、竹南頭份水資源回收中心、田寮圳水質淨化場，苗栗水資中心5月中旬可增設1組。

此外，縣府也積極整備抗旱，已盤點36口水井，以因應緊急供水需求，水利署亦規畫在苗市經國路旁新鑿10處抗旱水井 ，每日約提供1萬噸用水，後續並將搭配Q water 淨水設備淨水後供應民生用水，配合協助自來水公司取用後龍溪伏流水，每日約供民生用水0.6萬噸，同時配合水利署在後龍鎮大山里設置砂濾級淨水設備每天可提供1500噸民生用水，在竹南頭份水資源回收中心設置RO逆透淨水設備產水，每天約供應 1500噸工業冷却水及生活次級用水。

續電力最高12小時

►「供5停2」分區供水　國民黨轟：前瞻千億預算花到哪了？

ET快訊
快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中20
長榮貨輪癱瘓運河50hrs　日本船東道歉了
長榮貨輪新進度曝！8艘拖船重啟救援　擱淺50hrs脫困需數週
快訊／7-11開出4張發票千萬大獎　中獎名單一次看
1晚1元！五星飯店標錯價民眾狂訂120晚　業者不認帳改推優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

大腸癌存活率關鍵在「發現的期別」！定期大腸鏡檢查預防最有效

陪伴基隆人近半世紀「基一信橋」　拆除工程提前18小時完工！

紙錢焚燒造成空氣汙染　嘉縣呼籲集中燒紙錢

小琉球海廢創作「琉龜大俠」 再生藝術籲觀光+環保並進

水上鄉南和村廢棄物火警　環保局將開罰10至500萬

嘉縣經費用完停止回收椿象卵片　中埔鄉40萬片為最

這件MIT環保毛毯　溫暖上百萬有需要的人

抗旱大作戰！通霄溪伏流水截流工程　預計4月底完成投入抗旱

7旬翁心導管術後未服藥開車腳軟　警方及時攔下保平安

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

鳳梨見到女神「挫幾雷」撞到藍心湄　邱薇而讚鼠薯懂事「每天都在等他私訊」

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

大腸癌存活率關鍵在「發現的期別」！定期大腸鏡檢查預防最有效

陪伴基隆人近半世紀「基一信橋」　拆除工程提前18小時完工！

紙錢焚燒造成空氣汙染　嘉縣呼籲集中燒紙錢

小琉球海廢創作「琉龜大俠」 再生藝術籲觀光+環保並進

水上鄉南和村廢棄物火警　環保局將開罰10至500萬

嘉縣經費用完停止回收椿象卵片　中埔鄉40萬片為最

這件MIT環保毛毯　溫暖上百萬有需要的人

抗旱大作戰！通霄溪伏流水截流工程　預計4月底完成投入抗旱

7旬翁心導管術後未服藥開車腳軟　警方及時攔下保平安

佳世達去年每股賺2.54元　全年獲利創十年次高

東森慈善「愛的早餐2.0」發芽進化！東竹國小推動親師生早餐時光

花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／發票掏出來！全家「花59元中千萬」　200萬得主也有1人

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

吃氫氣的7.5噸貨車首度來台！2021商業車博覽會4月台中開催

林祖傑還沒開始練　林子豪放入餅總游擊選項

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

中捷綠線今重啟　全線18站免費搭30天

太魯閣2步道施工將施工封閉　為期近一個月

廂型車塞15人翻覆　14名女移工受傷

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

屏東市電子遊藝場經營賭博電玩　40機台遭查扣

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

查獲運動簽賭賭客多為大陸人

「供五停二」大作戰！台中新增338處免費取水點

苗栗4/6起「用水供5停2」

創新鄉政發放《災害證明書》　許金燦辭世

屏東市民生路3交叉路口增左轉號誌

嘉義縣空拍機出動查緝露天燃燒　最高罰10萬

竹縣徵收保管金高達6.2億　「田僑仔」可能就是你

更多熱門

相關新聞

嘉市蓄水率不到5成　可支用日數約138天

嘉市蓄水率不到5成　可支用日數約138天

2020年因無颱風侵襲，至今降雨量不足，水情吃緊，中央宣布水情燈號2月25日將轉成減量供水的橙燈。面對近年來最嚴峻的挑戰，嘉義市政府請大家共同合作努力抗旱，以維持公共用水系統穩定供水為目標。

台南市召開第3次抗旱會議

台南市召開第3次抗旱會議

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲這樣說

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲這樣說

抗旱大作戰！蘇貞昌拍板14億實施4大方案抗旱

抗旱大作戰！蘇貞昌拍板14億實施4大方案抗旱

空軍抗旱！　派C130執行人工增雨

空軍抗旱！　派C130執行人工增雨

關鍵字：

通霄溪伏流水工程抗旱4月底

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面