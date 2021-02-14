　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴品妤2020認愛曾玟學　網讚「品學戀」：兩個都帥

▲▼曾玟學、賴品妤被爆熱戀。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲曾玟學、賴品妤。（資料照／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

民進黨立委賴品妤、苗栗縣議員曾玟學的「品學戀」在2020年擦出火花，兩人認愛後時常在社群平台放閃，大批網友對「品學兼優」釋放閃光彈反應熱烈，新的一年，就讓《ETtoday新聞雲》重溫兩人認愛時的甜蜜時刻。

曾玟學和賴品妤在去年9月遭週刊直擊，連續4天在女方香閨共度春宵，也不避諱在街上十指緊扣、熊抱纏綿、撥髮調情，相當甜蜜，曾玟學甚至在逛藥妝店時，還不時用手撥弄賴品妤的頭髮和脖子，逗得她羞怯嬌笑，最後兩人甜蜜返回愛巢。

戀情曝光之後，兩人僅在臉書簡單回應，賴品妤在個人臉書說道，「謝謝大家的關心與祝福，私領域請給我跟玟學一點空間，公領域上我們彼此都會繼續努力品學兼優！」同一時間，曾玟學也回應，「謝謝大家的關心與祝福，在私領域上請給我們一點空間，公領域上彼此都會繼續努力。」

▼賴品妤興趣是角色扮演，COSPLAY鬼滅之刃。（圖／翻攝賴品妤臉書）

▲▼賴品妤COSPLAY鬼滅之刃的角色胡蝶忍，引起網友暴動。（圖／翻攝賴品妤臉書）

當時，雙方貼文一出後，不少支持者湧入留言「品學兼優」，林昶佐、基進黨立委陳柏惟也祝福「品學兼優」，另外還有民進黨立委鄭運鵬表示，「叔叔罩妳，要約會的時候，我陪妳一起，放心」。

針對戀情，賴品妤事後受訪表示，自己已經與曾玟學交往好一陣子，兩人自太陽花學運期間就認識彼此，她認為曾玟學工作很認真，一開始印象就蠻好的，也曾經有一些業務上的往來，因此覺得對方是蠻可靠的夥伴。

兩人公開認愛後，三不五時就在社群平台上，放閃閃瞎眾人。當時還是短髮的賴品妤在曾透過IG公布手機桌布照，貼文指出，這是她跟曾玟學在西門町的合影，賴品妤身穿黑色上衣，緊貼穿著丹寧外套的曾玟學。引來網友評論，「妳比他帥怎麼辦哈哈」、「都那麼帥我好喜歡」、「你比較帥」。

▼賴品妤首次在IG貼出2張跟曾玟學的親密合照（圖／賴品妤IG）

▲▼賴品妤首次在IG貼出2張跟曾玟學的親密合照（圖／賴品妤IG）

放閃程度不只如此，就連去年台灣東部海域發生芮氏規模5.9地震，當時北部地區民眾手機，在第一時間國家級警報大響，賴品妤立刻截圖上傳臉書，表示「這次終於有收到」。不過，網友看到後通通歪樓，把焦點放在手機桌面的「品學兼優」，戲稱是國家及閃光彈。

▼賴品妤上傳國家級警報的手機畫面截圖。（圖／翻攝自Facebook／品妤賴）

▲▼賴品妤30日上傳國家級警報的手機畫面擷圖。（圖／翻攝自Facebook／品妤賴）

這對神仙眷侶日常放閃獲好評，連網友都會助攻。事實上，曾玟學在戀情曝光前1個月，才剛退出時代力量，當時需要更新服務處招牌，沒想到有許多人詢問，為什麼沒有聯合服務處，結果就有熱心網友製作了一張「曾玟學賴品妤並沒有聯合服務處」，讓兩人甜蜜合體，由於那時候適逢萬聖節，曾文學也順勢滿足粉絲，作為一日臉書封面限定。

▼網友製作「曾玟學賴品妤並沒有聯合服務處」。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲▼曾玟學服務處更新招牌，熱心網友製作了一張「曾玟學賴品妤並沒有聯合服務處」。（圖／翻攝曾玟學臉書）

ET快訊
3女星辦完婚禮氣炸！她喜宴「省略吃飯」錄節目　憲哥：像參觀故
吃屎哥飲酒店狂嗨「慘被痛毆」　哭著開直播
用錢幣刮太慢！他掏出「秘密武器」刮刮樂　網笑：老司機
30元就能吃到！麥當勞、摩斯藏「神秘餐點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

你還記得嗎？　回顧韓國瑜10句「庶民語錄」

鄭運鵬要求停發「免高乘載管制證」給民代：每位立委有5張被濫用

賴品妤2020認愛曾玟學　網讚「品學戀」：兩個都帥

賴清德、陳時中視察檢疫所　送巧克力感謝前線同仁付出

爭取國民黨提名參選2022屏東縣長　蘇清泉廟宇走春參拜祈福

台北旅遊警示4處紅燈、10處黃燈　兒童新樂園、西門町要注意

走廊樓梯不得堆雜物　違者最高開罰20萬、可連續處罰

貧困兄妹流淚收下過年新衣　羅紹和：儘快幫他們蓋廁所

蔡英文：日本福島強震　若有任何需要台灣隨時提供協助

和江啟臣、趙少康齊聚先嗇宮吃湯圓　馬英九：團結意象出來了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

你還記得嗎？　回顧韓國瑜10句「庶民語錄」

鄭運鵬要求停發「免高乘載管制證」給民代：每位立委有5張被濫用

賴品妤2020認愛曾玟學　網讚「品學戀」：兩個都帥

賴清德、陳時中視察檢疫所　送巧克力感謝前線同仁付出

爭取國民黨提名參選2022屏東縣長　蘇清泉廟宇走春參拜祈福

台北旅遊警示4處紅燈、10處黃燈　兒童新樂園、西門町要注意

走廊樓梯不得堆雜物　違者最高開罰20萬、可連續處罰

貧困兄妹流淚收下過年新衣　羅紹和：儘快幫他們蓋廁所

蔡英文：日本福島強震　若有任何需要台灣隨時提供協助

和江啟臣、趙少康齊聚先嗇宮吃湯圓　馬英九：團結意象出來了

台灣「旱澇交替」將成常態　80年後北部降雨少25%

一張圖看開工前後天氣！初六起北台灣「濕冷→乾冷」

李玖哲罕見放閃相馬茜！　分隔兩地半年…曬環抱愛妻照甜喊：I Miss U

光喝水不夠！防宿醉吃「4款海鮮暖湯」促肝解毒…醫曝最佳飲用時機

大年初二勤拜廟　黃偉哲祈求神明護佑台南並推銷在地農特產

初三國5「宜蘭－坪林」塞到半夜　初四北返12個地雷必塞路段一次看

自稱「頂尖高收入」！百萬男想買信義區房　不挑格局這條街能找到

2021日本真人電影！佐藤健《神劍闖江湖》完結、神級BL漫畫拍電影

陳品捷經歷過各種方式換東家　盼紅色龍袍帶好運

鋼鐵爸愛心冰箱遭2男「拔管」　臉書怒斥：把可惡之人抓出來

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

貧困兄妹流淚收下過年新衣　羅紹和：儘快幫他們蓋廁所

小英推吃香菜　陳其邁喊：總統抱歉了

賴品妤超強「輕功跳」　成迷因製造機　

馬辦：王定宇涉及誹謗「請承擔法律責任」

李眉蓁撩落去全為她！重返校園攻讀碩士

三鶯捷運再延伸　朱侯建立「1小時就到」北北桃生活圈

買預售屋要注意這9點　內政部：別衝動

馮世寬交過100個女友　聽完這句話不敢結婚

政壇Cos《鬼滅》一覽　賴品妤美到網暴動

蔡英文在《寵物雲》掃年貨　情人節曬3愛犬合照

王定宇嗆馬辦：小心踩到法律紅線

2023年起18歲青少年可自主結婚、買手機、租屋

盤點20大「混戰立委」　漏網鏡頭一次看

走廊樓梯不得堆雜物　違者最高開罰20萬

更多熱門

相關新聞

春節清爽新選擇！賴品妤教你煮紫菜蛋花湯

春節清爽新選擇！賴品妤教你煮紫菜蛋花湯

過年期間少不了大魚大肉，來自新北市第十二選舉區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）的民進黨立委賴品妤，特地以選區特產「雙溪山藥」示範料理一道山藥紫菜蛋花湯，為大家在年假期間增添一個清爽的選擇。

盤點20大「混戰立委」　漏網鏡頭一次看

盤點20大「混戰立委」　漏網鏡頭一次看

苗栗市降車禍事故率　竟是砸471萬建「金龍」抗煞

苗栗市降車禍事故率　竟是砸471萬建「金龍」抗煞

賴品妤沒時間做菜！　親曝曾玟學煮飯功夫

賴品妤沒時間做菜！　親曝曾玟學煮飯功夫

聯手幫助毛小孩！蘇巧慧籲斗內導盲犬學校

聯手幫助毛小孩！蘇巧慧籲斗內導盲犬學校

關鍵字：

曾玟學賴品妤品學戀品學兼優

讀者迴響

熱門新聞

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

起底愛莉莎莎高學歷背景！

合照比OK手勢　環球影城員工開除

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面