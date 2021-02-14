賴品妤2020認愛曾玟學　網讚「品學戀」：兩個都帥

▲曾玟學、賴品妤。（資料照／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

民進黨立委賴品妤、苗栗縣議員曾玟學的「品學戀」在2020年擦出火花，兩人認愛後時常在社群平台放閃，大批網友對「品學兼優」釋放閃光彈反應熱烈，新的一年，就讓《ETtoday新聞雲》重溫兩人認愛時的甜蜜時刻。

曾玟學和賴品妤在去年9月遭週刊直擊，連續4天在女方香閨共度春宵，也不避諱在街上十指緊扣、熊抱纏綿、撥髮調情，相當甜蜜，曾玟學甚至在逛藥妝店時，還不時用手撥弄賴品妤的頭髮和脖子，逗得她羞怯嬌笑，最後兩人甜蜜返回愛巢。

戀情曝光之後，兩人僅在臉書簡單回應，賴品妤在個人臉書說道，「謝謝大家的關心與祝福，私領域請給我跟玟學一點空間，公領域上我們彼此都會繼續努力品學兼優！」同一時間，曾玟學也回應，「謝謝大家的關心與祝福，在私領域上請給我們一點空間，公領域上彼此都會繼續努力。」

▼賴品妤興趣是角色扮演，COSPLAY鬼滅之刃。（圖／翻攝賴品妤臉書）

當時，雙方貼文一出後，不少支持者湧入留言「品學兼優」，林昶佐、基進黨立委陳柏惟也祝福「品學兼優」，另外還有民進黨立委鄭運鵬表示，「叔叔罩妳，要約會的時候，我陪妳一起，放心」。

針對戀情，賴品妤事後受訪表示，自己已經與曾玟學交往好一陣子，兩人自太陽花學運期間就認識彼此，她認為曾玟學工作很認真，一開始印象就蠻好的，也曾經有一些業務上的往來，因此覺得對方是蠻可靠的夥伴。

兩人公開認愛後，三不五時就在社群平台上，放閃閃瞎眾人。當時還是短髮的賴品妤在曾透過IG公布手機桌布照，貼文指出，這是她跟曾玟學在西門町的合影，賴品妤身穿黑色上衣，緊貼穿著丹寧外套的曾玟學。引來網友評論，「妳比他帥怎麼辦哈哈」、「都那麼帥我好喜歡」、「你比較帥」。

▼賴品妤首次在IG貼出2張跟曾玟學的親密合照（圖／賴品妤IG）

放閃程度不只如此，就連去年台灣東部海域發生芮氏規模5.9地震，當時北部地區民眾手機，在第一時間國家級警報大響，賴品妤立刻截圖上傳臉書，表示「這次終於有收到」。不過，網友看到後通通歪樓，把焦點放在手機桌面的「品學兼優」，戲稱是國家及閃光彈。

▼賴品妤上傳國家級警報的手機畫面截圖。（圖／翻攝自Facebook／品妤賴）



這對神仙眷侶日常放閃獲好評，連網友都會助攻。事實上，曾玟學在戀情曝光前1個月，才剛退出時代力量，當時需要更新服務處招牌，沒想到有許多人詢問，為什麼沒有聯合服務處，結果就有熱心網友製作了一張「曾玟學賴品妤並沒有聯合服務處」，讓兩人甜蜜合體，由於那時候適逢萬聖節，曾文學也順勢滿足粉絲，作為一日臉書封面限定。

▼網友製作「曾玟學賴品妤並沒有聯合服務處」。（圖／翻攝曾玟學臉書）