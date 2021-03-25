　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約州長陷性騷醜聞！　華郵再爆：曾要求先幫自家人篩檢

▲▼現任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

文／中央社

「華盛頓郵報」今天爆料，在疫情初期，紐約州長安德魯．古莫曾指示當地官員對自己的家人，包括他的弟弟、CNN主播克里斯．古莫優先進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢。

民主黨籍的安德魯．古莫（Andrew Cuomo）遭至少8名女子指控性騷擾且有不當言行，他的政府也被指少報了療養院的染疫死亡人數，面臨兩黨要求他辭職下台的聲浪。

現年63歲、第3任任期將於明年屆滿的安德魯．古莫否認那些指控，也一再強調他不會辭職。

「華盛頓郵報」（Washington Post）引述3名匿名消息人士報導，紐約州一名醫生為州長的部分家人和親友出診，進行檢測，包括他的弟弟克里斯．古莫（Chris Cuomo）在內。克里斯．古莫在疫情初期曾感染COVID-19。

路透社無法立即證實這些報導。

安德魯．古莫的發言人阿佐帕迪（Richard Azzopardi）在聲明中表示：「我們應該避免這種要改寫過去的虛偽企圖。在疫情初期，特別強調接觸追蹤，我們絕對是竭盡所能讓人們接受檢測。」

聲明指出，那些努力包括「在某些情況下去到人們家中，並在像是紐羅希（New Rochelle）等地方挨家挨戶拜訪，從那些據信暴露在COVID-19中的人取得樣本，進行確認，並預防新增病例發生」。

阿佐帕迪說，那些獲得協助的人「有一般民眾，包括議員、記者、州工作人員以及他們的家人，他們擔心已感染病毒且有能力進一步擴散病毒」。

美國有線電視新聞網（CNN）在聲明中表示：「我們通常不會干涉我們員工所做的醫療決定。」

CNN也說：「然而，在全球百年一見的疫情初期，克里斯（古莫）出現症狀，擔心可能會擴散，因此尋求可以提供建議和協助的人幫忙，這是人之常情，不足為奇。」

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 

續電力最高12小時！華碩筆電特價7990元

ET快訊
快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中20
長榮貨輪癱瘓運河50hrs　日本船東道歉了
長榮貨輪新進度曝！8艘拖船重啟救援　擱淺50hrs脫困需數週
快訊／7-11開出4張發票千萬大獎　中獎名單一次看
1晚1元！五星飯店標錯價民眾狂訂120晚　業者不認帳改推優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

iPhone充電突起火…羽絨被直接燒起來！　17歲少女臉頰「燒整片」

日本船東道歉了！　官網聲明曝長賜號現況：脫淺作業極困難

拖2個多月！拜登將辦「首場正式記者會」　百年來最晚舉行

紐約州長陷性騷醜聞！　華郵再爆：曾要求先幫自家人篩檢

長榮貨輪新進度曝！8艘拖船重啟救援　擱淺50hrs「脫困恐需數週」

瑞薩半導體工廠一把火　或重創日本經濟復甦

5無良少年「沿路狂追1km」！8旬遊民慘遭石頭砸死...最重只判5年

鄰居夜夜床戰！她留紙條求「降低激戰聲」...收回覆讚爆：滿滿正能量

蘇伊士運河塞船恐掀「全球衛生紙之亂」　木漿出貨拉警報

2姊妹上廁所失蹤！　隔天發現1人陳屍田野...1人懸吊在樹上

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

鳳梨見到女神「挫幾雷」撞到藍心湄　邱薇而讚鼠薯懂事「每天都在等他私訊」

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

iPhone充電突起火…羽絨被直接燒起來！　17歲少女臉頰「燒整片」

日本船東道歉了！　官網聲明曝長賜號現況：脫淺作業極困難

拖2個多月！拜登將辦「首場正式記者會」　百年來最晚舉行

紐約州長陷性騷醜聞！　華郵再爆：曾要求先幫自家人篩檢

長榮貨輪新進度曝！8艘拖船重啟救援　擱淺50hrs「脫困恐需數週」

瑞薩半導體工廠一把火　或重創日本經濟復甦

5無良少年「沿路狂追1km」！8旬遊民慘遭石頭砸死...最重只判5年

鄰居夜夜床戰！她留紙條求「降低激戰聲」...收回覆讚爆：滿滿正能量

蘇伊士運河塞船恐掀「全球衛生紙之亂」　木漿出貨拉警報

2姊妹上廁所失蹤！　隔天發現1人陳屍田野...1人懸吊在樹上

【廣編】可樂果50週年Ｘ瘦子 E.SO為年輕發聲　唱出「It’s My Way」

蔡英文憂心威權民粹在世界猖獗：台灣會積極推進人權、民主

佳世達去年每股賺2.54元　全年獲利創十年次高

東森慈善「愛的早餐2.0」發芽進化！東竹國小推動親師生早餐時光

花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／發票掏出來！全家「花59元中千萬」　200萬得主也有1人

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

長榮貨輪卡蘇伊士運河　歐媒：時間點不妙

長榮貨輪軌跡有如巨鵰　全球網友笑了

19歲純情男和女友媽上床　20秒就結束了

長榮貨輪卡運河　「地面視角」救援影片曝光！

長榮貨輪受困　荷蘭傳奇SMIT團隊馳援

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

狗狗吃飯太靠近狗盆 1歲女被咬死

女大生搬進宿舍　室友竟長得一樣

長榮貨輪擱淺　蘇伊士運河至少塞2天

開到整艘偏掉！長榮貨輪船長：沙塵暴害的

24小時關鍵　貨輪改走「好望角」成本曝

長榮貨輪堵運河　BSM：仍未脫困

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎疫苗成醫施打

新冠肺炎疫苗成醫施打

成大醫院配合中央「COVID-19疫苗接種計畫」，3月24日完成首批30位醫事人員的疫苗接種，未來將採滾動式增加人數。

北市730名醫護接種疫苗　1人不良反應

北市730名醫護接種疫苗　1人不良反應

7成機師失眠！搭車就醫都被歧視

7成機師失眠！搭車就醫都被歧視

AZ疫苗開打Day4！彰化3醫院4人發燒：正形成抗體

AZ疫苗開打Day4！彰化3醫院4人發燒：正形成抗體

快訊／境外移入+3！菲律賓、美國入境

快訊／境外移入+3！菲律賓、美國入境

關鍵字：

新冠肺炎北美要聞世界疫情COVID-19古莫紐約州長

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面