國外將軍送黃金　小黃司機熱心攔阻退休教師被詐155萬元！

▲白河警分局長陳明宏（右1）特別公開頒發感謝狀予高姓司機，感謝其機警及主動即時通報，成功攔阻1件百萬詐欺案件之發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

70多歲蘇姓退休教師，誤信網路上認識的「葉門將軍」，對方誆稱要讓蘇老師保管7條黃金，僅需支付寄送到台灣之運費，且誘騙蘇老師買比特幣要詐騙大額退休金，案經高姓計程車司機獲悉，主動報請白河分局警方介入關懷，成功阻止蘇老師被騙155萬元現金。

據了解，70多歲蘇姓退休教師，在網路上認識1位「葉門將軍」，竟聽信該將軍所稱曾因戰功獲國王贈美金250萬及7條黃金，央請蘇老師來代保管黃金，並稱僅需支付寄送到台灣之運費，蘇老師深信而一步步陷入詐騙陷阱，之後又以誘騙購買比特幣轉換為由，欲誘騙蘇姓老師之大額退休金。

蘇姓老師深信不疑，預計於3月22日上午前往解除銀行之155萬5千元之定期存款來購買比特幣，並交付給「將軍」帳號密碼。幸運地是蘇老師前一日外出擔任志工時，叫乘高姓司機之計程車，並於途中閒聊起這起「天降黃金」好運事，高姓司機載送蘇老師返家後，他與妻子閒聊中發現與白河分局近期密集之廣播及臉書宣導之詐騙手法相似，司機夫妻倆乃熱心前來白河派出所向員警反映上情。

白河所所長陳永旺，經由高姓司機取得蘇姓老師之聯絡方式及地址後，也立即帶同前往蘇宅關心，費了一番功夫並與蘇男之妻再三提問關懷，才讓蘇男恍然大悟是遭遇詐騙集團，也對司機大哥及警方之熱心幫助再三致謝。

白河警分局長陳明宏特別公開頒發感謝狀予高姓司機，感謝其機警及主動即時通報，成功攔阻1件百萬詐欺案件之發生。陳分局長並也表示，白河分局除了與金融機構、超商等建立起綿密之「金超警三層封鎖網」之阻詐聯盟外；另近期並針對詐騙車手時常叫乘之計程車業者宣導及建立聯繫網絡，如發現可疑者協助記下特徵等資料，終於在本次獲得司機之正向回饋成功阻詐。

白河分局提醒民眾，網路詐騙手法層出不窮，切勿貪信天上掉下來的禮物而陷入詐騙陷阱，如有任何疑問，可隨時撥打165及110來諮詢，避免遭騙錢財而懊悔。

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