17歲少年鐵齒偷看「送肉粽」！耳邊突傳「換你了」...下秒竟離奇懸空

▲少年不信邪偷看「送肉粽」儀式，結果惹禍上身。（圖／記者陳以昇攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣民間習俗認為上吊枉死的人怨氣最重，需要特別舉辦「送肉粽」儀式將煞氣送走，免得亡者在同個地點一再抓交替危害地方，儀式舉辦時生人皆需迴避。名嘴王瑞德近日在節目中表示，曾有名17歲少年因為不信邪，打開窗戶觀看，結果慘遇悲劇，差點小命不保。

王瑞德在《關鍵時刻》中講述，「送肉粽」的靈異傳聞多不生數，但最被廣傳的是儀式進行時，千萬不能看，以免招來禍事，但卻有名17歲少年心懷僥倖，認為「反正只要不要下去看就好了」，直接從樓上拉看窗戶向下張望，結果瞬間有股冷風灌入房中，讓少年從那天起便惡夢連連，總是重複夢到自己想不開，去買繩子上吊的場景。

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▲名嘴王瑞德在節目中透露，這名少年因為打開窗戶觀看外頭的儀式進行，結果開始被惡夢纏身。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

數日後，少年父母忽然聽到兒子房內傳來「砰」一聲巨響，連忙上樓查看，一破門竟驚見兒子頭掛繩索，整個人懸在半空中的恐怖畫面。緊急搶救後，幸好少年平安醒來，但不知道自己為何要自盡，僅說「我不知道我自己在做什麼，只知道一直有個聲音告訴我，『去買繩子...這一次換你了』。」

▲少年看完儀式後就聽見一個聲音持續慫恿他買繩子，沒想到最後就發生詭異之事。（圖／記者陳以昇攝）

王瑞德警告，雖然少年輕生與送肉粽可能只是湊巧，但是人還是真的不要太鐵齒，不然恐怕會遇上無法挽回的慘事。台灣喪葬習俗中，若不幸直接遇上「送肉粽」隊伍的話，一定要跟著走完全程，以示送亡者一程，返家前還要去廟宇求淨符護身，才可完整避開煞氣。