日本動員「14萬大軍」釣魚台軍演　遭中國奪島將成島鏈最大破口

▲日本將動員14萬大軍在釣魚台進行軍演，防止釣魚台成為第一島鏈破口。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

美日「2+2會談」之後確定將在釣魚台進行大型軍演，不過總兵力才15萬的日本陸上自衛隊，將動員14萬人參加釣魚台的大型軍演，是28年來首見的總動員大演習，對此政論名嘴李正皓分析，因為釣魚台一旦落入中國手中，將成為第一島鏈的最大破口。

李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上分析指出，第一島鏈的破口就在宮古海峽，宮古海峽的破口就在釣魚台，這代表中國就算把釣魚台打下來，日本也要把它奪回來，因為不可以讓釣魚台成為第一島鏈的大破口。

李正皓表示，日本智庫模擬中國「七大奪島方案」，站在日本自衛隊角度，如果只用現在的部署，什麼都不做只能守4天，釣魚台失守之後，就會形成第一島鏈最大破口。

▲釣魚台如果遭中國奪走，美日將會以「八字形」兩面包抄奪島。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓進一步分析，日本與美國這次軍演的目的就是「反奪島演習」，如果釣魚台被奪走，美日就會聯手兩面包抄，形成一個八字形圍住釣魚台，並且海陸空「立體式」奪島。

李正皓總結，要讓一個鏈結斷掉，不用打斷所有連接點，只要打斷一個連接點，這個鏈結自然就會出現破口，站在台灣、日本、美國的角度，現在已經不是為了守住台灣或守住釣魚台的問題，而是如何守住整個第一島鏈，把中國守在島鏈之內。

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